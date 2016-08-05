На Волині за минулий тиждень ліквідували 19 пожеж

На Волині у період 15-20 жовтня рятувальники ліквідували 19 пожеж.Так, 16 жовтня пожежники ліквідували загорання торфу на площі 0,7 га у селі Микитичі Володимир-Волинського району, - пише У ДСНС України у Волинській області.19 жовтня рятувальники загасили пожежу, що охопила осередками торфовище в урочищі Пурасьове біля села Карасин Камінь-Каширського району. Наступного дня рятувальники з міста Любомля ліквідували пожежу торфу та чагарників на площі 0,35 га в урочищі Придатки біля села Старовойтове Любомльського району.Крім того, на минулому тижні співробітники ДСНС ліквідували пожежі трав’яного настилу та сухої рослинності у Старовижівському, Камінь-Каширському та Маневицькому районах. А в Любешівському районі 18 жовтня працівники Служби 101 приборкали пожежу на полігоні твердих побутових відходів на околиці райцентру.За попередніми даними, загорання траплялися через необережне поводження з вогнем невстановлених осіб. Тривають заходи з виявлення осіб, причетних до виникнення загорань на торфовищах.Працівники групи піротехнічних робіт знешкодили 28 боєприпасів, виявлених у Рожищенському, Камінь-Каширському, Турійському та Володимир Волинському районах.