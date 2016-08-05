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На Волині за минулий тиждень ліквідували 19 пожеж

На Волині за минулий тиждень ліквідували 19 пожеж
На Волині у період 15-20 жовтня рятувальники ліквідували 19 пожеж.

Так, 16 жовтня пожежники ліквідували загорання торфу на площі 0,7 га у селі Микитичі Володимир-Волинського району, - пише У ДСНС України у Волинській області.

19 жовтня рятувальники загасили пожежу, що охопила осередками торфовище в урочищі Пурасьове біля села Карасин Камінь-Каширського району. Наступного дня рятувальники з міста Любомля ліквідували пожежу торфу та чагарників на площі 0,35 га в урочищі Придатки біля села Старовойтове Любомльського району.

Крім того, на минулому тижні співробітники ДСНС ліквідували пожежі трав’яного настилу та сухої рослинності у Старовижівському, Камінь-Каширському та Маневицькому районах. А в Любешівському районі 18 жовтня працівники Служби 101 приборкали пожежу на полігоні твердих побутових відходів на околиці райцентру.

За попередніми даними, загорання траплялися через необережне поводження з вогнем невстановлених осіб. Тривають заходи з виявлення осіб, причетних до виникнення загорань на торфовищах.

Працівники групи піротехнічних робіт знешкодили 28 боєприпасів, виявлених у Рожищенському, Камінь-Каширському, Турійському та Володимир Волинському районах.




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Теги: пожежі, Волинь, рятувальники
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