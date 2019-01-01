вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Лучанин у власному гаражі організував підпільний цех з виготовлення фальсифікованої горілки

Лучанин у власному гаражі організував підпільний цех з виготовлення фальсифікованої горілки
Днями в одному з гаражних кооперативів міста Луцька оперативники викрили місце незаконного накопичення та зберігання фальсифікованих алкогольних напоїв.

Про це інформують в оперативному управлінні ГУ ДФС у Волинській області.

Відтак, в рамках операції "Акциз-2019" встановили, що місцеві жителі у власних гаражних приміщеннях незаконно зберігали з метою подальшої реалізації 370 літрів горілки та коньяку, розлитого в тару типу "bag-in-box" та 190 літрів рідини з характерним запахом спирту, орієнтовною вартістю 135 000 гривень.

В результаті вжитих заходів податковою міліцією фальсифікат вилучили. Правоохоронці припускають, що партія алкоголю призначалася для подальшої реалізації на території Волинської області.

Відповідальність за таку протиправну діяльність передбачена Кодексом України про адміністративні правопорушення, вирішується питання про складання протоколів за ст. 164-5 КУпАП (зберігання або транспортування алкогольних напоїв чи тютюнових виробів, на яких немає марок акцизного збору встановленого зразка). Відповідальність за вказані правопорушення передбачає відповідальність у вигляді накладення штрафу.

В оперативному управлінні наголошують, що обіг алкогольних напоїв розлитих в тару типу "bag-in-box" заборонений законодавством України, крім виноробної продукції з вмістом спирту не більше 8,5 відсотків маркованого марками акцизного податку встановленого зразка.

Головне фото - ілюстративне.

Лучанин у власному гаражі організував підпільний цех з виготовлення фальсифікованої горілки
Лучанин у власному гаражі організував підпільний цех з виготовлення фальсифікованої горілки

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: лучанин, фальсифікована горілка, фіскали
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Електронна система оплати проїзду у Луцьку: як зробити пільгову картку. ПЕРЕВІРЕНО НА СОБІ
Стало відомо, коли і де видаватимуть для лучан електронні квитки для проїзду
З басейном та соляною кімнатою: у Луцьку відкрили сучасний центр для реабілітації воїнів АТО. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Польщі українець намагався захистити жінку і отримав ножові поранення від нападника
Сьогодні, 11:57
У місті на Волині «обчистили» офіс
Сьогодні, 11:53
Їхав вночі п'яним на мопеді: на Волині зловили горе-водія
Сьогодні, 11:32
Лучанин у власному гаражі організував підпільний цех з виготовлення фальсифікованої горілки
Сьогодні, 11:32
Осінні барбекю-посиденьки: луцький фотограф зазнімкував молоду пару на відпочинку в «Оріоні»*
Сьогодні, 11:20
Схожі новини
Лучанин, прикриваючись батальйоном «Айдар», хотів отримати гроші на квартиру Лучанин, прикриваючись батальйоном «Айдар», хотів отримати гроші на квартиру
16 жовтень, 11:44
Лучанина, який у власній оселі продавав наркотики, посадили під домашній арешт Лучанина, який у власній оселі продавав наркотики, посадили під домашній арешт
15 жовтень, 17:59
Лучанин потребує дороговартісного лікування: рідні просять про допомогу Лучанин потребує дороговартісного лікування: рідні просять про допомогу
01 жовтень, 13:43
У Луцьку затримали 33-річного наркоторговця У Луцьку затримали 33-річного наркоторговця
26 вересень, 19:43
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку проходять змагання з плавання. ВІДЕО
Сьогодні, 12:46
 0
«Укрзалізниця» хоче видобувати пісок у Ковельському районі
Сьогодні, 12:32
 0
Як пільговикам не з Луцька безкоштовно їздити в міському транспорті з впровадженням «Сitycard»
Сьогодні, 12:17
 0
У водоймах «Волинської Швейцарії» рівень води суттєво знизився. ВІДЕО
Сьогодні, 12:10
 0
У Польщі українець намагався захистити жінку і отримав ножові поранення від нападника
Сьогодні, 11:57
 0
Медіа
відео
1/8
﻿