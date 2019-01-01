Лучанин у власному гаражі організував підпільний цех з виготовлення фальсифікованої горілки

Днями в одному з гаражних кооперативів міста Луцька оперативники викрили місце незаконного накопичення та зберігання фальсифікованих алкогольних напоїв.Про це інформують в оперативному управлінні ГУ ДФС у Волинській області.Відтак, в рамках операції "Акциз-2019" встановили, що місцеві жителі у власних гаражних приміщеннях незаконно зберігали з метою подальшої реалізації 370 літрів горілки та коньяку, розлитого в тару типу "bag-in-box" та 190 літрів рідини з характерним запахом спирту, орієнтовною вартістю 135 000 гривень.В результаті вжитих заходів податковою міліцією фальсифікат вилучили. Правоохоронці припускають, що партія алкоголю призначалася для подальшої реалізації на території Волинської області.Відповідальність за таку протиправну діяльність передбачена Кодексом України про адміністративні правопорушення, вирішується питання про складання протоколів за ст. 164-5 КУпАП (зберігання або транспортування алкогольних напоїв чи тютюнових виробів, на яких немає марок акцизного збору встановленого зразка). Відповідальність за вказані правопорушення передбачає відповідальність у вигляді накладення штрафу.В оперативному управлінні наголошують, що обіг алкогольних напоїв розлитих в тару типу "bag-in-box" заборонений законодавством України, крім виноробної продукції з вмістом спирту не більше 8,5 відсотків маркованого марками акцизного податку встановленого зразка.