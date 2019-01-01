Від еколога до майстра татуажу: як волинянка започаткувала успішний бізнес

Волинянка розповіла, як у Володимирі-Волинському відкрила свій тату-салон.Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру зайнятості.Після закінчення Луцького біотехнічного інститутупочала працювати в екологічній службі. Вийшла заміж, народила донечку. Під час декретної відпустки почала займатися перманентним татуажем. Придбала мінімальний набір інструментів, прочитала багато літератури, дивилася відео з майстер-класами. Втрата постійної роботи та нове захоплення стали основними рушійними силами для досягнення мети: відкриття власного тату-салону."Ми "народжувалися" декілька місяців: пошук приміщення, коштів… У пригоді стали фахівці Володимир-Волинської міськрайонної філії Волинського центру зайнятості. Порадили навчання для підприємців-початківців та матеріальну підтримку у вигляді одноразової виплати допомоги по безробіттю для зайняття підприємницькою діяльністю", – розповідає молода жінка.Так у Володимирі-Волинському відкрилася тату-студія Альони Якимчук «АЯ».«Клієнти студії найчастіше роблять візерунки на руках, ногах і спині. Це можуть бути різні написи, квіти, дерева. Вік охочих зробити тату – від 15-ти до 65-ти. У студії можна зробити перманентний макіяж, мікроблейдинг брів, ламінування та нарощування вій, а також абсолютно нові косметичні процедури – плазмоліфт та ін’єкції ботоксу», – розповідає майстриня.Оскільки у Володимирі-Волинському це перший заклад такого формату, то й клієнтів у студії багато.«Головне – займатися тим, що подобається, вкладати душу у те, що робите», – резюмувала Альона Якимчук.