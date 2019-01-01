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Волинянин вирощує екзотичних птахів. ФОТО

Волинянин вирощує екзотичних птахів. ФОТО
Микола Музичук із Ківерців понад 10 років вирощує птахів екзотичних порід. На подвір’ї Музичуків хазяйновито походжають кури і качки, у клітках сидять гонорові фазани й голуби.

Усі птахи доглянуті та ситі, адже господар дбає про підопічних. Годує збалансованими кормами, вчасно робить щеплення, дає вітаміни, - пишуть "Волинські Новини".

"Моє захоплення починалося із розведення курей. Тоді я ще працював, вільного часу було мало. Іноді порати птаство доводилося дружині. А коли вийшов на пенсію, розширив поголів’я і доглядаю улюбленців сам", – розповідає господар.

Серед домашнього птаства Миколи Музичука є голуби, павичі, фазани, мускусні качки, кури пухові та китайські кохінхіни, тетри й араукани. Маленькі та зграбні бентамки теж прописалися у господарстві Музичуків. Кожна порода птиці особлива.

"Кокінхіни – м’ясні кури. Тетри – гарні несучки. Бентамки сумлінно висиджують яйця фазанів.У пухових курочок замість пір'я – пух, а на лапках не по чотири, а по п’ять пальців. Шовкових курей стрижуть, як овець. Араукани несуть синьо-зелені яйця, у яких дуже яскравий жовток, без холестерину", – розповідає господар.

Курчата арауканів були затребувані навесні. У Миколи Музичука їх купували птахівники з Нововолинська, Хмельницького, Одеси, Вараша, Львова, Києва. Не менш популярні серед птахівників-любителів і голуби-якобинці, у яких пір’я на голові спрямоване вперед. Пара якобинців коштує понад півтисячі гривень.

Від індиків ківерчанин відмовився, як і від перепілок. Каже, перепілки дуже теплолюбні птахи, інакше не нестимуться. А на обігрів треба чималі кошти. Інша справа – мускусні качки. Вони не літають, голосно не кричать, невибагливі до їжі й не потребують водойми.

Своєму птаству пан Микола щодня згодовує відро зернової мішанки з пшениці, вівса, кукурудзи. У теплу пору року птиця їсть зелену кропиву та молочай. Улітку робочий день господаря починається о шостій ранку. Взимку – як розвидниться. Щоб не ризикувати, на зиму пан Микола зводить поголів’я до мінімуму.

Микола Музичук мріє, щоб на Волині з’явилася асоціація птахівників. Адже любителів екзотичного птаства в області вистачає. Ентузіасти зустрічаються першої неділі кожного місяця в Ковелі, обмінюються досвідом. Їм бракує порад кваліфікованих ветеринарів, адже такі фахівці у селах переважно лікують свиней і ВРХ. У містах – котів і собак. Тому птахівники шукають потрібну інформацію в інтернеті, або ж телефонують один до одного.

Микола Євгенович пригадує цікавий випадок, як на виставці в Тернополі до нього підійшов іноземець із фотоапаратом і з подивом ахкав та охкав. Це був італієць, який одружився з українкою. Дружина іноземця переклала, що він дуже вражений, що пан Микола може дозволити собі таке дороге задоволення. Італієць попросив номер мобільного Миколи Музичука. Через деякий час з Італії у Луцьк передали посилку з… яйцями, дбайливо загорнутими у папір. Синьйор оплатив доставку і навіть презентував кілька пачок кави. З Італії дзвонили і питали, чи висиділа квочка хоч одне курча. На жаль, з цих яєць нічого не вилупилося.

Микола Музичук планує у листопаді відвідати виставку екзотичних птахів у Рівному. Господар має намір оновити породи своїх улюбленців. Каже, доки матиме сили і здоров’я, улюбленої справи не полишить. Бо догляд за крилатими підопічними діє на чоловіка, наче психотерапія.

Волинянин вирощує екзотичних птахів. ФОТО
Волинянин вирощує екзотичних птахів. ФОТО
Волинянин вирощує екзотичних птахів. ФОТО
Волинянин вирощує екзотичних птахів. ФОТО
Волинянин вирощує екзотичних птахів. ФОТО


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Теги: волинянин, птахофабрика, екзотичні тварини
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