Волинянин вирощує екзотичних птахів. ФОТО

Микола Музичук із Ківерців понад 10 років вирощує птахів екзотичних порід. На подвір’ї Музичуків хазяйновито походжають кури і качки, у клітках сидять гонорові фазани й голуби.



Усі птахи доглянуті та ситі, адже господар дбає про підопічних. Годує збалансованими кормами, вчасно робить щеплення, дає вітаміни, - пишуть



"Моє захоплення починалося із розведення курей. Тоді я ще працював, вільного часу було мало. Іноді порати птаство доводилося дружині. А коли вийшов на пенсію, розширив поголів’я і доглядаю улюбленців сам", – розповідає господар.



Серед домашнього птаства Миколи Музичука є голуби, павичі, фазани, мускусні качки, кури пухові та китайські кохінхіни, тетри й араукани. Маленькі та зграбні бентамки теж прописалися у господарстві Музичуків. Кожна порода птиці особлива.



"Кокінхіни – м’ясні кури. Тетри – гарні несучки. Бентамки сумлінно висиджують яйця фазанів.У пухових курочок замість пір'я – пух, а на лапках не по чотири, а по п’ять пальців. Шовкових курей стрижуть, як овець. Араукани несуть синьо-зелені яйця, у яких дуже яскравий жовток, без холестерину", – розповідає господар.



Курчата арауканів були затребувані навесні. У Миколи Музичука їх купували птахівники з Нововолинська, Хмельницького, Одеси, Вараша, Львова, Києва. Не менш популярні серед птахівників-любителів і голуби-якобинці, у яких пір’я на голові спрямоване вперед. Пара якобинців коштує понад півтисячі гривень.



Від індиків ківерчанин відмовився, як і від перепілок. Каже, перепілки дуже теплолюбні птахи, інакше не нестимуться. А на обігрів треба чималі кошти. Інша справа – мускусні качки. Вони не літають, голосно не кричать, невибагливі до їжі й не потребують водойми.



Своєму птаству пан Микола щодня згодовує відро зернової мішанки з пшениці, вівса, кукурудзи. У теплу пору року птиця їсть зелену кропиву та молочай. Улітку робочий день господаря починається о шостій ранку. Взимку – як розвидниться. Щоб не ризикувати, на зиму пан Микола зводить поголів’я до мінімуму.



Микола Музичук мріє, щоб на Волині з’явилася асоціація птахівників. Адже любителів екзотичного птаства в області вистачає. Ентузіасти зустрічаються першої неділі кожного місяця в Ковелі, обмінюються досвідом. Їм бракує порад кваліфікованих ветеринарів, адже такі фахівці у селах переважно лікують свиней і ВРХ. У містах – котів і собак. Тому птахівники шукають потрібну інформацію в інтернеті, або ж телефонують один до одного.



Микола Євгенович пригадує цікавий випадок, як на виставці в Тернополі до нього підійшов іноземець із фотоапаратом і з подивом ахкав та охкав. Це був італієць, який одружився з українкою. Дружина іноземця переклала, що він дуже вражений, що пан Микола може дозволити собі таке дороге задоволення. Італієць попросив номер мобільного Миколи Музичука. Через деякий час з Італії у Луцьк передали посилку з… яйцями, дбайливо загорнутими у папір. Синьйор оплатив доставку і навіть презентував кілька пачок кави. З Італії дзвонили і питали, чи висиділа квочка хоч одне курча. На жаль, з цих яєць нічого не вилупилося.



Микола Музичук планує у листопаді відвідати виставку екзотичних птахів у Рівному. Господар має намір оновити породи своїх улюбленців. Каже, доки матиме сили і здоров’я, улюбленої справи не полишить. Бо догляд за крилатими підопічними діє на чоловіка, наче психотерапія.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. із Ківерців понад 10 років вирощує птахів екзотичних порід. На подвір’ї Музичуків хазяйновито походжають кури і качки, у клітках сидять гонорові фазани й голуби.Усі птахи доглянуті та ситі, адже господар дбає про підопічних. Годує збалансованими кормами, вчасно робить щеплення, дає вітаміни, - пишуть "Волинські Новини" "Моє захоплення починалося із розведення курей. Тоді я ще працював, вільного часу було мало. Іноді порати птаство доводилося дружині. А коли вийшов на пенсію, розширив поголів’я і доглядаю улюбленців сам", – розповідає господар.Серед домашнього птаства Миколи Музичука є голуби, павичі, фазани, мускусні качки, кури пухові та китайські кохінхіни, тетри й араукани. Маленькі та зграбні бентамки теж прописалися у господарстві Музичуків. Кожна порода птиці особлива."Кокінхіни – м’ясні кури. Тетри – гарні несучки. Бентамки сумлінно висиджують яйця фазанів.У пухових курочок замість пір'я – пух, а на лапках не по чотири, а по п’ять пальців. Шовкових курей стрижуть, як овець. Араукани несуть синьо-зелені яйця, у яких дуже яскравий жовток, без холестерину", – розповідає господар.Курчата арауканів були затребувані навесні. У Миколи Музичука їх купували птахівники з Нововолинська, Хмельницького, Одеси, Вараша, Львова, Києва. Не менш популярні серед птахівників-любителів і голуби-якобинці, у яких пір’я на голові спрямоване вперед. Пара якобинців коштує понад півтисячі гривень.Від індиків ківерчанин відмовився, як і від перепілок. Каже, перепілки дуже теплолюбні птахи, інакше не нестимуться. А на обігрів треба чималі кошти. Інша справа – мускусні качки. Вони не літають, голосно не кричать, невибагливі до їжі й не потребують водойми.Своєму птаству пан Микола щодня згодовує відро зернової мішанки з пшениці, вівса, кукурудзи. У теплу пору року птиця їсть зелену кропиву та молочай. Улітку робочий день господаря починається о шостій ранку. Взимку – як розвидниться. Щоб не ризикувати, на зиму пан Микола зводить поголів’я до мінімуму.Микола Музичук мріє, щоб на Волині з’явилася асоціація птахівників. Адже любителів екзотичного птаства в області вистачає. Ентузіасти зустрічаються першої неділі кожного місяця в Ковелі, обмінюються досвідом. Їм бракує порад кваліфікованих ветеринарів, адже такі фахівці у селах переважно лікують свиней і ВРХ. У містах – котів і собак. Тому птахівники шукають потрібну інформацію в інтернеті, або ж телефонують один до одного.Микола Євгенович пригадує цікавий випадок, як на виставці в Тернополі до нього підійшов іноземець із фотоапаратом і з подивом ахкав та охкав. Це був італієць, який одружився з українкою. Дружина іноземця переклала, що він дуже вражений, що пан Микола може дозволити собі таке дороге задоволення. Італієць попросив номер мобільного Миколи Музичука. Через деякий час з Італії у Луцьк передали посилку з… яйцями, дбайливо загорнутими у папір. Синьйор оплатив доставку і навіть презентував кілька пачок кави. З Італії дзвонили і питали, чи висиділа квочка хоч одне курча. На жаль, з цих яєць нічого не вилупилося.Микола Музичук планує у листопаді відвідати виставку екзотичних птахів у Рівному. Господар має намір оновити породи своїх улюбленців. Каже, доки матиме сили і здоров’я, улюбленої справи не полишить. Бо догляд за крилатими підопічними діє на чоловіка, наче психотерапія.

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