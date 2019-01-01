На Волині зіткнулись Skoda і Opel. ФОТО





Автопригода талась с23-го жовтня близько 14:30 на вулиці Луцькій, - пише



Автівка Skoda їхала головною дорогою зі сторони Володимира-Волинського. Автомобіль Opel виїжджаючи зі стоянки, не надав переваги в русі та в’їхав у легковик.



Одна з автівок зазнала механічних ушкоджень. Потерпілих внаслідок ДТП немає.



На місці працювала поліція.



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