На Волині зростає кількість підприємців-спрощенців, у Луцьку їх – найбільше

Станом на початок жовтня 2019 року на Волині в територіальних органах ДПС зареєстрували 27,1 тисячі платників єдиного податку підприємців фізичних осіб, із них – в області обліковувалося 25 тисяч фізичних осіб-підприємців, які працювали в умовах спрощеної системи оподаткування.Про це повідомили у секторі комунікацій Головного управління ДПС у Волинській області.«На Волині збільшення кількості підприємців-фізичних осіб, якіобрали спрощену систему оподаткування, на 2,1 тисячі цілком виправдане. Дедалі більше громадян власні підприємницькі ініціативи прагнуть втілювати легально, поважаючи інтереси держави та громад. Територіальна близькість до країн ЄС з високою податковою культурою та економічні тенденції в країні дозволяють підприємцям планувати і втілювати бізнес-проекти досить ефективно. А податкова система України дозволяє кожному підприємцю обрати найбільш прийнятну та зручну групу спрощеної системи оподаткування», – зазначає в.о. начальника Головного управління ДПС у Волинській областіАналітика свідчить, що найбільш численна група підприємців – спрощенців в м. Луцьк – 8,5 тисячі від загальної кількості, і це на 700 платників більше проти аналогічного періоду торік. Ще 2,7 підприємців–фізичних осіб, які працюють в умовах спрощеної системи, зареєстровані в м. Ковель. Майже 2,2 тисячі таких платників у Луцькому районі, майже 2 тисячі – в м. Нововолинськ.Довідково: на Волині в умовах 1 групи спрощеної системиоподаткування працює 6214 платників єдиного податку, до другої групи належить 12908 підприємців –фізичних осіб, 7972 – підприємці –спрощенці третьої групи.