На Волині зростає кількість підприємців-спрощенців, у Луцьку їх – найбільше
Сьогодні, 19:39
Станом на початок жовтня 2019 року на Волині в територіальних органах ДПС зареєстрували 27,1 тисячі платників єдиного податку підприємців фізичних осіб, із них – в області обліковувалося 25 тисяч фізичних осіб-підприємців, які працювали в умовах спрощеної системи оподаткування.
Про це повідомили у секторі комунікацій Головного управління ДПС у Волинській області.
«На Волині збільшення кількості підприємців-фізичних осіб, які
обрали спрощену систему оподаткування, на 2,1 тисячі цілком виправдане. Дедалі більше громадян власні підприємницькі ініціативи прагнуть втілювати легально, поважаючи інтереси держави та громад. Територіальна близькість до країн ЄС з високою податковою культурою та економічні тенденції в країні дозволяють підприємцям планувати і втілювати бізнес-проекти досить ефективно. А податкова система України дозволяє кожному підприємцю обрати найбільш прийнятну та зручну групу спрощеної системи оподаткування», – зазначає в.о. начальника Головного управління ДПС у Волинській області Сергій Кондратюк.
Аналітика свідчить, що найбільш численна група підприємців – спрощенців в м. Луцьк – 8,5 тисячі від загальної кількості, і це на 700 платників більше проти аналогічного періоду торік. Ще 2,7 підприємців–фізичних осіб, які працюють в умовах спрощеної системи, зареєстровані в м. Ковель. Майже 2,2 тисячі таких платників у Луцькому районі, майже 2 тисячі – в м. Нововолинськ.
Довідково: на Волині в умовах 1 групи спрощеної системи
оподаткування працює 6214 платників єдиного податку, до другої групи належить 12908 підприємців –фізичних осіб, 7972 – підприємці –спрощенці третьої групи.
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Про це повідомили у секторі комунікацій Головного управління ДПС у Волинській області.
«На Волині збільшення кількості підприємців-фізичних осіб, які
обрали спрощену систему оподаткування, на 2,1 тисячі цілком виправдане. Дедалі більше громадян власні підприємницькі ініціативи прагнуть втілювати легально, поважаючи інтереси держави та громад. Територіальна близькість до країн ЄС з високою податковою культурою та економічні тенденції в країні дозволяють підприємцям планувати і втілювати бізнес-проекти досить ефективно. А податкова система України дозволяє кожному підприємцю обрати найбільш прийнятну та зручну групу спрощеної системи оподаткування», – зазначає в.о. начальника Головного управління ДПС у Волинській області Сергій Кондратюк.
Аналітика свідчить, що найбільш численна група підприємців – спрощенців в м. Луцьк – 8,5 тисячі від загальної кількості, і це на 700 платників більше проти аналогічного періоду торік. Ще 2,7 підприємців–фізичних осіб, які працюють в умовах спрощеної системи, зареєстровані в м. Ковель. Майже 2,2 тисячі таких платників у Луцькому районі, майже 2 тисячі – в м. Нововолинськ.
Довідково: на Волині в умовах 1 групи спрощеної системи
оподаткування працює 6214 платників єдиного податку, до другої групи належить 12908 підприємців –фізичних осіб, 7972 – підприємці –спрощенці третьої групи.
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