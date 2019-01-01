Селищному голові з Волині погрожували розправою





Селищний голова Сергій Гарбарук під час об’їзду населених пунктів своєї ОТГ завітав у село Бруховичі, - повідомляє



Там біля магазину побачив двох місцевих жителів, які розпивали спиртні напої. Сергій Володимирович зробив зауваження та у відповідь почув від одного з них нецензурну лайку, погрози фізичною розправою. Матюки «наздогнали» його навіть у магазині. Очільник громади викликав поліцію.



Поліцейські прибули на місце події, склали протокол про адміністративне правопорушення та передали справу до суду.



В судовому засіданні мешканець села, який матюкався та погрожував, пояснив, що він знаходився біля магазину у спеціально відведеному місці та вживав спиртне, коли туди прийшов селищний голова та став пред’являти йому претензії. Заперечив, що нецензурно виражався на адресу сторонніх громадян та головно кричав.



Суддя Ковельського міськрайонного суду Ірина Логвинюк визнала чоловіка винуватим за фактом хуліганства та присудила йому 40 годин громадських робіт, стягнувши в дохід держави судовий збір в сумі 384 гривень 20 копійок.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. П’яний мешканець села Бруховичі хотів побити керівника Голобської об’єднаної територіальної громади.Селищний головапід час об’їзду населених пунктів своєї ОТГ завітав у село Бруховичі, - повідомляє Район. Ковель. Там біля магазину побачив двох місцевих жителів, які розпивали спиртні напої. Сергій Володимирович зробив зауваження та у відповідь почув від одного з них нецензурну лайку, погрози фізичною розправою. Матюки «наздогнали» його навіть у магазині. Очільник громади викликав поліцію.Поліцейські прибули на місце події, склали протокол про адміністративне правопорушення та передали справу до суду.В судовому засіданні мешканець села, який матюкався та погрожував, пояснив, що він знаходився біля магазину у спеціально відведеному місці та вживав спиртне, коли туди прийшов селищний голова та став пред’являти йому претензії. Заперечив, що нецензурно виражався на адресу сторонніх громадян та головно кричав.Суддя Ковельського міськрайонного судувизнала чоловіка винуватим за фактом хуліганства та присудила йому 40 годин громадських робіт, стягнувши в дохід держави судовий збір в сумі 384 гривень 20 копійок.

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