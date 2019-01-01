На Волині горіли три будинки
30 жовтень, 18:06
На Волині 29 жовтня рятувальники ліквідували 5 пожеж у житловому секторі що трапилися в Іваничівському, Ратнівському, Локачинському, Луцькому районах та у місті Ковелі.
Зокрема, о 04:15 рятувальники ліквідували загорання у цегляній господарській споруді на вулиці Зарічній у Ковелі (причина пожежі встановлюється), - пише У ДСНС України у Волинській області.
А о 13:49 у селі Морозовичі Іваничівського району рятувальники ліквідували пожежу в дерев’яному нежитловому будинку, що трапилася через необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.
О 18:20 співробітники ДСНС ліквідували пожежу у цегляному будинку в смт Ратне, що, за попередніми даними, трапилася внаслідок несправності пічного опалення.
Нагадаємо, що у дерев’яному будинку в селі Великий Окорськ Локачинського району в пожежі загинув пенсіонер.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Зокрема, о 04:15 рятувальники ліквідували загорання у цегляній господарській споруді на вулиці Зарічній у Ковелі (причина пожежі встановлюється), - пише У ДСНС України у Волинській області.
А о 13:49 у селі Морозовичі Іваничівського району рятувальники ліквідували пожежу в дерев’яному нежитловому будинку, що трапилася через необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.
О 18:20 співробітники ДСНС ліквідували пожежу у цегляному будинку в смт Ратне, що, за попередніми даними, трапилася внаслідок несправності пічного опалення.
Нагадаємо, що у дерев’яному будинку в селі Великий Окорськ Локачинського району в пожежі загинув пенсіонер.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Доманську вітають з Днем народження
Останні новини
Бурштиновий кримінал: «Гола правда» з Галиною Падалко. ВІДЕО
30 жовтень, 18:30
Фермер з Волині закупив незаконно ягід на понад півтора мільйона гривень
30 жовтень, 18:21
На Волині горіли три будинки
30 жовтень, 18:06
Лучанин стріляв по дверях сусідки та погрожував вбити
30 жовтень, 17:59
Лучанину не вдалося переправити у Польщу старовинні монети
30 жовтень, 17:44