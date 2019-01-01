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На Волині горіли три будинки

На Волині горіли три будинки
На Волині 29 жовтня рятувальники ліквідували 5 пожеж у житловому секторі що трапилися в Іваничівському, Ратнівському, Локачинському, Луцькому районах та у місті Ковелі.

Зокрема, о 04:15 рятувальники ліквідували загорання у цегляній господарській споруді на вулиці Зарічній у Ковелі (причина пожежі встановлюється), - пише У ДСНС України у Волинській області.

А о 13:49 у селі Морозовичі Іваничівського району рятувальники ліквідували пожежу в дерев’яному нежитловому будинку, що трапилася через необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.

О 18:20 співробітники ДСНС ліквідували пожежу у цегляному будинку в смт Ратне, що, за попередніми даними, трапилася внаслідок несправності пічного опалення.

Нагадаємо, що у дерев’яному будинку в селі Великий Окорськ Локачинського району в пожежі загинув пенсіонер.

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Теги: пожежі, Волинь, рятувальники
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