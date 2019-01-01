На Волині горіли три будинки

На Волині 29 жовтня рятувальники ліквідували 5 пожеж у житловому секторі що трапилися в Іваничівському, Ратнівському, Локачинському, Луцькому районах та у місті Ковелі.Зокрема, о 04:15 рятувальники ліквідували загорання у цегляній господарській споруді на вулиці Зарічній у Ковелі (причина пожежі встановлюється), - пише У ДСНС України у Волинській області.А о 13:49 у селі Морозовичі Іваничівського району рятувальники ліквідували пожежу в дерев’яному нежитловому будинку, що трапилася через необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.О 18:20 співробітники ДСНС ліквідували пожежу у цегляному будинку в смт Ратне, що, за попередніми даними, трапилася внаслідок несправності пічного опалення.Нагадаємо, що у дерев’яному будинку в селі Великий Окорськ Локачинського району в пожежі загинув пенсіонер.