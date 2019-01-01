В «Старий Луцьк» перейшов кращий захисник Першої ліги
Сьогодні, 05:05
Баскетбольний клуб «Старий Луцьк» підсилився кращим захисником минулорічного розіграшу Першої ліги Андрієм Співаком.
Про це повідомляє прес-служба команди.
Новачок вже встиг провести декілька тренувань із командою. Щоправда, Андрій продовжує відновлюватися від складної травми обличчя і лише набирає фізичні кондиції. Зважаючи на те травму обличчя, баскетболіст змушений тренуватися в спеціальній масці, в якій і гратиме протягом сезону. Тим не менш, захисник вже внесений у заявку клубу на новий сезон.
В минулорічному чемпіонаті Андрій Співак виступав у Першій лізі за «Калуш-ПНУ», де в середньому за гру здобував 10 очок, робив 6.8 результативних передач.
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Про це повідомляє прес-служба команди.
Новачок вже встиг провести декілька тренувань із командою. Щоправда, Андрій продовжує відновлюватися від складної травми обличчя і лише набирає фізичні кондиції. Зважаючи на те травму обличчя, баскетболіст змушений тренуватися в спеціальній масці, в якій і гратиме протягом сезону. Тим не менш, захисник вже внесений у заявку клубу на новий сезон.
В минулорічному чемпіонаті Андрій Співак виступав у Першій лізі за «Калуш-ПНУ», де в середньому за гру здобував 10 очок, робив 6.8 результативних передач.
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