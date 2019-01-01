Вчитель з Волині, який напідпитку збив велосипедистку, не нестиме кримінальної відповідальності

Вчителя школи села Підцир'я Камінь-Каширського району звільнили від кримінальної відповідальності за скоєну у серпні цього року аварію напідпитку.Про це йдеться в ухвалі Камінь-Каширського районного суду, оприлюдненій на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень 30 жовтня.Відомо, що аварія сталася увечері 7 серпня. Чоловік на автомобілі «ВАЗ-210990», перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, зіткнувся з велосипедисткою. Потерпіла отримала травми середнього ступеня тяжкості.Інформують, що на підготовчому судовому засіданні від обвинуваченого та потерпілої надійшло клопотання про звільнення його від кримінальної відповідальності в зв`язку з примиренням із потерпілою.Потерпіла підтвердила факт примирення з обвинуваченим та повідомила, що претензій матеріального характеру не має. До того ж, вона просила кримінальне провадження щодо чоловіка закрити у зв`язку з примиренням.Суд дослухався до позиції потерпілої – закрив провадження і звільнив винуватця ДТП від кримінальної відповідальності.