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На Волині затримали мігранта з Білорусі

На Волині затримали мігранта з Білорусі
В селі Рокита Старовижівського району 30 жовтня виявили громадянина Білорусі, який проживав в Україні з порушенням терміну перебування з 2017 року.

Про це повідомляє міграційна служба у Волинській області.

Працівники УДМС у Волинській області притягнули чоловіка до відповідальності за ст. 203 КУпАП (порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні).

Також відносно мігранта прийняте рішення суду про примусове видворення до країни походження з поміщенням до Волинського ПТПІ.

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Теги: мігрант, Волинь, нелегал
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