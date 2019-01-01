На Волині затримали мігранта з Білорусі
Сьогодні, 11:25
В селі Рокита Старовижівського району 30 жовтня виявили громадянина Білорусі, який проживав в Україні з порушенням терміну перебування з 2017 року.
Про це повідомляє міграційна служба у Волинській області.
Працівники УДМС у Волинській області притягнули чоловіка до відповідальності за ст. 203 КУпАП (порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні).
Також відносно мігранта прийняте рішення суду про примусове видворення до країни походження з поміщенням до Волинського ПТПІ.
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Про це повідомляє міграційна служба у Волинській області.
Працівники УДМС у Волинській області притягнули чоловіка до відповідальності за ст. 203 КУпАП (порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні).
Також відносно мігранта прийняте рішення суду про примусове видворення до країни походження з поміщенням до Волинського ПТПІ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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