Вогняне небо: захопливий захід сонця у Нововолинську. ФОТО
Сьогодні, 13:37
У Нововолинську був яскравий захід сонця. У небі простяглися жовто-червоні хмари.
Журналісти БУГу зняли світлину на проспекті Дружби.
Багато барв має природа. У прохолодний день, осіннє небо вразило своєю красою.
Зазначають, світлини зробили 30 жовтня.
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Журналісти БУГу зняли світлину на проспекті Дружби.
Багато барв має природа. У прохолодний день, осіннє небо вразило своєю красою.
Зазначають, світлини зробили 30 жовтня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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