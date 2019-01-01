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Вогняне небо: захопливий захід сонця у Нововолинську. ФОТО

Вогняне небо: захопливий захід сонця у Нововолинську. ФОТО
У Нововолинську був яскравий захід сонця. У небі простяглися жовто-червоні хмари.

Журналісти БУГу зняли світлину на проспекті Дружби.

Багато барв має природа. У прохолодний день, осіннє небо вразило своєю красою.

Зазначають, світлини зробили 30 жовтня.


Вогняне небо: захопливий захід сонця у Нововолинську. ФОТО
Вогняне небо: захопливий захід сонця у Нововолинську. ФОТО

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Теги: світлини, Нововолинськ
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