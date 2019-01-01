Вогняне небо: захопливий захід сонця у Нововолинську. ФОТО





Журналісти



Багато барв має природа. У прохолодний день, осіннє небо вразило своєю красою.



Зазначають, світлини зробили 30 жовтня.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську був яскравий захід сонця. У небі простяглися жовто-червоні хмари.Журналісти БУГу зняли світлину на проспекті Дружби.Багато барв має природа. У прохолодний день, осіннє небо вразило своєю красою.Зазначають, світлини зробили 30 жовтня.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію