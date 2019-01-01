У Луцьку «оселилися» нові кликуни. ФОТО





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Музика виспівує "Волинь моя" і запрошує відвідати концерти в Палаці культури, а Зірко звіряє час із сонячним годинником.





До слова, не так давно біля головного корпусу СНУ імені Лесі Українки встановили мініатюрну скульптуру —





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У центрі Луцька «оселилися» двоє нових кликунів - Зірко та Музика.Про це інформують в управлінні туризму та промоції міста Луцької міської ради.Музика виспівує "Волинь моя" і запрошує відвідати концерти в Палаці культури, а Зірко звіряє час із сонячним годинником.До слова, не так давно біля головного корпусу СНУ імені Лесі Українки встановили мініатюрну скульптуру — кликуна Книжко

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