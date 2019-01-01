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У Луцьку «оселилися» нові кликуни. ФОТО

У Луцьку «оселилися» нові кликуни. ФОТО
У центрі Луцька «оселилися» двоє нових кликунів - Зірко та Музика.

Про це інформують в управлінні туризму та промоції міста Луцької міської ради.

Музика виспівує "Волинь моя" і запрошує відвідати концерти в Палаці культури, а Зірко звіряє час із сонячним годинником.

У Луцьку «оселилися» нові кликуни. ФОТО
У Луцьку «оселилися» нові кликуни. ФОТО
У Луцьку «оселилися» нові кликуни. ФОТО

До слова, не так давно біля головного корпусу СНУ імені Лесі Українки встановили мініатюрну скульптуру — кликуна Книжко.

У Луцьку «оселилися» нові кликуни. ФОТО

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Теги: Музика, Зірко, кликун
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