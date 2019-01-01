У Луцьку – аварія за участю трьох автомобілів. ФОТО
Сьогодні, 17:11
У Луцьку на вулиці Авторемонтній зіткнулись три автомобілі.
Про це 12 каналу повідомили очевидці пригоди.
Як стало відомо, у Ford в’їхав автомобіль Renault. Цих учасників аварії «наздогнав» автомобіль марки "ВАЗ".
На місці події працює поліція. Постраждалих внаслідок ДТП немає. Транспортні засоби зазнали незначних механічних пошкоджень.
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Про це 12 каналу повідомили очевидці пригоди.
Як стало відомо, у Ford в’їхав автомобіль Renault. Цих учасників аварії «наздогнав» автомобіль марки "ВАЗ".
На місці події працює поліція. Постраждалих внаслідок ДТП немає. Транспортні засоби зазнали незначних механічних пошкоджень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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