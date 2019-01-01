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У Луцьку – аварія за участю трьох автомобілів. ФОТО

У Луцьку – аварія за участю трьох автомобілів. ФОТО
У Луцьку на вулиці Авторемонтній зіткнулись три автомобілі.

Про це 12 каналу повідомили очевидці пригоди.

Як стало відомо, у Ford в’їхав автомобіль Renault. Цих учасників аварії «наздогнав» автомобіль марки "ВАЗ".

На місці події працює поліція. Постраждалих внаслідок ДТП немає. Транспортні засоби зазнали незначних механічних пошкоджень.

У Луцьку – аварія за участю трьох автомобілів. ФОТО
У Луцьку – аварія за участю трьох автомобілів. ФОТО
У Луцьку – аварія за участю трьох автомобілів. ФОТО

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Теги: аварія, поліція, Авторемонтна
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