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Волинський кулібін отримує електрику з вітру і хоче добувати газ зі сміття

Волинський кулібін отримує електрику з вітру і хоче добувати газ зі сміття
Житель села Краска Ратнівського району Іван Тусюк самотужки навчився отримувати електричну енергію від сонця та вітру.

Проте, це не єдиний винахід умільця, адже він також змайстрував млин, молотарку, сівалку, універсальний трактор та багато іншого, - йдеться на сторінках газети "Вісник і Ко".

70-річний волинянин розповідає, що ще у восьмому класі з трофейного німецького індуктора змайстрував вітрячка, який виробляв електроенергію, від якої горіла лампочка на вісім вольтів. Проте, батько, побоюючись радянської влади, наказав йому розібрати винахід від гріха подалі. А кілька років тому Тусюк загорівся цією дитячою мрією та заходився робити на даху своєї майстерні новий вітряк - генератор на 12 вольтів заряджає лужну батарею на 600 ампер/годин. На даху майстерні, поруч з вітряком встановлена сонячна батарея, щоб отримувати енергію і від сонця.

Крім цього, волинський кулібін збирає трактор на газогенераторній установці. Він працюватиме на газі, що виробляється при спалюванні деревного палива або торфу. Ще один винахід Івана Тусюка – фрезерний станок власної модифікації. Для цього перемотав коробку передач з мотоцикла, швелер вирізав і ще багато чого додав.

«А це молотарка, перероблена з польської. Спочатку на ній стояв двигун із «Запорожця», тепер від «Опеля». А ось там сівалка, ще один трактор, який уміє орати, косити, сіно гребти, дрова різати… До нього під’єдную циркулярку – і ось вам не лише дрова, а й навіть свіжі порізані дошки», - розповідає чоловік.

Також народний умілець каже, що хотів би виробляти газ зі сміття, але не може реалізувати своїх планів: «І знаю, як це зробити, і креслення відповідні є, от тільки немає в селі зацікавлених у цьому людей».

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Теги: Іван Тусюк, Волинь
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