16-річний лучанин посеред вулиці зривав з жінок золоті прикраси
Сьогодні, 14:11
У Луцьку викрили неповнолітнього грабіжника.
Відомо, що у серпні цього року на вулиці Ківерцівській у Луцьку молодик пограбував 56-річну жительку райцентру Ківерці. Грабіжник зірвав із шиї потерпілої золотий ланцюжок, вартістю 2 тис. грн, - пише ГУНП у Волинській області.
Поліцейські встановили, що пограбування скоїв 16-річний житель обласного центру.
Окрім цього, правоохоронці встановили причетність зловмисника до пограбування 42-річної жительки Луцького району, що мало місце на початку вересня по проспекті Волі. Хлопець зірвав з жінки золотий ланцюжок вартістю понад 2 тис. грн.
Слідчі повідомили неповнолітньому про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 та ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України.
Мова йде про грабіж, вчинений повторно. Санкція статті передбачає від чотирьох до шести років позбавлення волі. Досудове розслідування.
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Відомо, що у серпні цього року на вулиці Ківерцівській у Луцьку молодик пограбував 56-річну жительку райцентру Ківерці. Грабіжник зірвав із шиї потерпілої золотий ланцюжок, вартістю 2 тис. грн, - пише ГУНП у Волинській області.
Поліцейські встановили, що пограбування скоїв 16-річний житель обласного центру.
Окрім цього, правоохоронці встановили причетність зловмисника до пограбування 42-річної жительки Луцького району, що мало місце на початку вересня по проспекті Волі. Хлопець зірвав з жінки золотий ланцюжок вартістю понад 2 тис. грн.
Слідчі повідомили неповнолітньому про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 та ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України.
Мова йде про грабіж, вчинений повторно. Санкція статті передбачає від чотирьох до шести років позбавлення волі. Досудове розслідування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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