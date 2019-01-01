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16-річний лучанин посеред вулиці зривав з жінок золоті прикраси

16-річний лучанин посеред вулиці зривав з жінок золоті прикраси
У Луцьку викрили неповнолітнього грабіжника.

Відомо, що у серпні цього року на вулиці Ківерцівській у Луцьку молодик пограбував 56-річну жительку райцентру Ківерці. Грабіжник зірвав із шиї потерпілої золотий ланцюжок, вартістю 2 тис. грн, - пише ГУНП у Волинській області.

Поліцейські встановили, що пограбування скоїв 16-річний житель обласного центру.

Окрім цього, правоохоронці встановили причетність зловмисника до пограбування 42-річної жительки Луцького району, що мало місце на початку вересня по проспекті Волі. Хлопець зірвав з жінки золотий ланцюжок вартістю понад 2 тис. грн.

Слідчі повідомили неповнолітньому про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 та ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України.

Мова йде про грабіж, вчинений повторно. Санкція статті передбачає від чотирьох до шести років позбавлення волі. Досудове розслідування.


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Теги: грабіж, Луцьк
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