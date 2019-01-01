16-річний лучанин посеред вулиці зривав з жінок золоті прикраси

У Луцьку викрили неповнолітнього грабіжника.Відомо, що у серпні цього року на вулиці Ківерцівській у Луцьку молодик пограбував 56-річну жительку райцентру Ківерці. Грабіжник зірвав із шиї потерпілої золотий ланцюжок, вартістю 2 тис. грн, - пише ГУНП у Волинській області.Поліцейські встановили, що пограбування скоїв 16-річний житель обласного центру.Окрім цього, правоохоронці встановили причетність зловмисника до пограбування 42-річної жительки Луцького району, що мало місце на початку вересня по проспекті Волі. Хлопець зірвав з жінки золотий ланцюжок вартістю понад 2 тис. грн.Слідчі повідомили неповнолітньому про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 та ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України.Мова йде про грабіж, вчинений повторно. Санкція статті передбачає від чотирьох до шести років позбавлення волі. Досудове розслідування.