Казковий краєвид, два поверхи, тепла підлога: у «Супернові» продають останню квартиру. ВІДЕО*
Сьогодні, 11:40
У «Супернові» продають останню дворівневу квартиру. Її площа – 85,67 м2, на першому поверсі – простора вітальня, на другому – дві спальні та гардеробна. З вікон квартири відкривається неймовірний краєвид на ботанічний сад.
Ціна помешкання – 48 000 $, - повідомляє "Перший".
Цікавить, чому дворівневі квартири користуються великою популярністю? За цим посиланням можна почитати про переваги житла, розміщеного на двох поверхах.
Багато місця, можливий поділ «простору»
Загальна площа квартири – 85,67 м2. Пентхаус має три просторі кімнати, кухню із лоджією та два санвузли.
На першому поверсі можна організувати так званий громадський простір, а на другому – житловий.
На кожному поверсі є балкони: на першому поверсі вхід з кухні, а на другому – зі спальні.
Не житло, а галерея живих пейзажів
Краєвиди, які відкриваються з вікон «Супернови», уже стали незмінною частиною ТОП-місць у Луцьку. На даху багатоповерхівок знімають фотосесії та відео, а якось тут зіграв цілий оркестр.
Не бачили відео, як 60 музикантів грають симфонію Жоржа Бізе «Кармен» на даху «Супернови»? Тисніть тут, такого більше не побачите.
З вікон дворівневої квартири, яка продається, відкривається один із таких особливих краєвидів, якими прославилась «Супернова».
Заселення – незабаром
Квартира розташована на верхніх поверхах п'ятого будинку. Будівля уже повністю змурована, наразі тут облаштовують вентиляційні канали, парапет і машинне відділення, а також приступають до внутрішніх робіт.
Чому обирають «Супернову»?
Квартири в «Супернові» продаються з готовими стяжкою та штукатуркою, мають автономне опалення (двоконтурні газові котли), кухня та ванна з «теплою» підлогою, облаштовані якісними вікнами та вхідними дверима.
Особливістю «Супернови» також є її вдале розташування. Це – недалеко від центру, тут розвинута інфраструктура і в той же час поруч – природа, річка Стир та ботанічний сад.
Більше інформації про житло Будівельної компанії «Інвестор» можна дізнатися у відділі продажів:
Телефон: 096 030 20 10
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,
м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Youtube: Інвестор
Телеграм: Де в Луцьку/Ковелі добре жити?
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Ціна помешкання – 48 000 $, - повідомляє "Перший".
Цікавить, чому дворівневі квартири користуються великою популярністю? За цим посиланням можна почитати про переваги житла, розміщеного на двох поверхах.
Багато місця, можливий поділ «простору»
Загальна площа квартири – 85,67 м2. Пентхаус має три просторі кімнати, кухню із лоджією та два санвузли.
На першому поверсі можна організувати так званий громадський простір, а на другому – житловий.
На кожному поверсі є балкони: на першому поверсі вхід з кухні, а на другому – зі спальні.
Не житло, а галерея живих пейзажів
Краєвиди, які відкриваються з вікон «Супернови», уже стали незмінною частиною ТОП-місць у Луцьку. На даху багатоповерхівок знімають фотосесії та відео, а якось тут зіграв цілий оркестр.
Не бачили відео, як 60 музикантів грають симфонію Жоржа Бізе «Кармен» на даху «Супернови»? Тисніть тут, такого більше не побачите.
З вікон дворівневої квартири, яка продається, відкривається один із таких особливих краєвидів, якими прославилась «Супернова».
Заселення – незабаром
Квартира розташована на верхніх поверхах п'ятого будинку. Будівля уже повністю змурована, наразі тут облаштовують вентиляційні канали, парапет і машинне відділення, а також приступають до внутрішніх робіт.
Чому обирають «Супернову»?
Квартири в «Супернові» продаються з готовими стяжкою та штукатуркою, мають автономне опалення (двоконтурні газові котли), кухня та ванна з «теплою» підлогою, облаштовані якісними вікнами та вхідними дверима.
Особливістю «Супернови» також є її вдале розташування. Це – недалеко від центру, тут розвинута інфраструктура і в той же час поруч – природа, річка Стир та ботанічний сад.
Більше інформації про житло Будівельної компанії «Інвестор» можна дізнатися у відділі продажів:
Телефон: 096 030 20 10
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,
м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Youtube: Інвестор
Телеграм: Де в Луцьку/Ковелі добре жити?
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