Казковий краєвид, два поверхи, тепла підлога: у «Супернові» продають останню квартиру. ВІДЕО*





Ціна помешкання – 48 000 $, - повідомляє



Цікавить, чому дворівневі квартири користуються великою популярністю? За цим





Багато місця, можливий поділ «простору»



Загальна площа квартири – 85,67 м2. Пентхаус має три просторі кімнати, кухню із лоджією та два санвузли.



На першому поверсі можна організувати так званий громадський простір, а на другому – житловий.



На кожному поверсі є балкони: на першому поверсі вхід з кухні, а на другому – зі спальні.



Не житло, а галерея живих пейзажів



Краєвиди, які відкриваються з вікон «Супернови», уже стали незмінною частиною ТОП-місць у Луцьку. На даху багатоповерхівок знімають фотосесії та відео, а якось тут зіграв цілий оркестр.



Не бачили відео, як 60 музикантів грають симфонію Жоржа Бізе «Кармен» на даху «Супернови»? Тисніть



З вікон дворівневої квартири, яка продається, відкривається один із таких особливих краєвидів, якими прославилась «Супернова».





Заселення – незабаром



Квартира розташована на верхніх поверхах п'ятого будинку. Будівля уже повністю змурована, наразі тут облаштовують вентиляційні канали, парапет і машинне відділення, а також приступають до внутрішніх робіт.







Чому обирають «Супернову»?



Квартири в «Супернові» продаються з готовими стяжкою та штукатуркою, мають автономне опалення (двоконтурні газові котли), кухня та ванна з «теплою» підлогою, облаштовані якісними вікнами та вхідними дверима.



Особливістю «Супернови» також є її вдале розташування. Це – недалеко від центру, тут розвинута інфраструктура і в той же час поруч – природа, річка Стир та ботанічний сад.



Більше інформації про житло Будівельної компанії «Інвестор» можна дізнатися у відділі продажів:



Телефон: 096 030 20 10



Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,



м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)



Сайт: investor.lutsk.ua



Facebook: investorlutsk



Інстаграм: bud.investor



Youtube: Інвестор



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У «Супернові» продають останню дворівневу квартиру. Її площа – 85,67 м2, на першому поверсі – простора вітальня, на другому – дві спальні та гардеробна. З вікон квартири відкривається неймовірний краєвид на ботанічний сад.Ціна помешкання – 48 000 $, - повідомляє "Перший" Цікавить, чому дворівневі квартири користуються великою популярністю? За цим посиланням можна почитати про переваги житла, розміщеного на двох поверхах.Загальна площа квартири – 85,67 м2. Пентхаус має три просторі кімнати, кухню із лоджією та два санвузли.На першому поверсі можна організувати так званий громадський простір, а на другому – житловий.На кожному поверсі є балкони: на першому поверсі вхід з кухні, а на другому – зі спальні.Краєвиди, які відкриваються з вікон «Супернови», уже стали незмінною частиною ТОП-місць у Луцьку. На даху багатоповерхівок знімають фотосесії та відео, а якось тут зіграв цілий оркестр.Не бачили відео, як 60 музикантів грають симфонію Жоржа Бізе «Кармен» на даху «Супернови»? Тисніть тут , такого більше не побачите.З вікон дворівневої квартири, яка продається, відкривається один із таких особливих краєвидів, якими прославилась «Супернова».Квартира розташована на верхніх поверхах п'ятого будинку. Будівля уже повністю змурована, наразі тут облаштовують вентиляційні канали, парапет і машинне відділення, а також приступають до внутрішніх робіт.Квартири в «Супернові» продаються з готовими стяжкою та штукатуркою, мають автономне опалення (двоконтурні газові котли), кухня та ванна з «теплою» підлогою, облаштовані якісними вікнами та вхідними дверима.Особливістю «Супернови» також є її вдале розташування. Це – недалеко від центру, тут розвинута інфраструктура і в той же час поруч – природа, річка Стир та ботанічний сад.

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