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Казковий краєвид, два поверхи, тепла підлога: у «Супернові» продають останню квартиру. ВІДЕО*

Казковий краєвид, два поверхи, тепла підлога: у «Супернові» продають останню квартиру. ВІДЕО*
У «Супернові» продають останню дворівневу квартиру. Її площа – 85,67 м2, на першому поверсі – простора вітальня, на другому – дві спальні та гардеробна. З вікон квартири відкривається неймовірний краєвид на ботанічний сад.

Ціна помешкання – 48 000 $, - повідомляє "Перший".

Цікавить, чому дворівневі квартири користуються великою популярністю? За цим посиланням можна почитати про переваги житла, розміщеного на двох поверхах.
Казковий краєвид, два поверхи, тепла підлога: у «Супернові» продають останню квартиру. ВІДЕО*


Багато місця, можливий поділ «простору»

Загальна площа квартири – 85,67 м2. Пентхаус має три просторі кімнати, кухню із лоджією та два санвузли.

На першому поверсі можна організувати так званий громадський простір, а на другому – житловий.
Казковий краєвид, два поверхи, тепла підлога: у «Супернові» продають останню квартиру. ВІДЕО*
Казковий краєвид, два поверхи, тепла підлога: у «Супернові» продають останню квартиру. ВІДЕО*

На кожному поверсі є балкони: на першому поверсі вхід з кухні, а на другому – зі спальні.

Не житло, а галерея живих пейзажів

Краєвиди, які відкриваються з вікон «Супернови», уже стали незмінною частиною ТОП-місць у Луцьку. На даху багатоповерхівок знімають фотосесії та відео, а якось тут зіграв цілий оркестр.

Не бачили відео, як 60 музикантів грають симфонію Жоржа Бізе «Кармен» на даху «Супернови»? Тисніть тут, такого більше не побачите.

З вікон дворівневої квартири, яка продається, відкривається один із таких особливих краєвидів, якими прославилась «Супернова».

Казковий краєвид, два поверхи, тепла підлога: у «Супернові» продають останню квартиру. ВІДЕО*
Казковий краєвид, два поверхи, тепла підлога: у «Супернові» продають останню квартиру. ВІДЕО*

Заселення – незабаром

Квартира розташована на верхніх поверхах п'ятого будинку. Будівля уже повністю змурована, наразі тут облаштовують вентиляційні канали, парапет і машинне відділення, а також приступають до внутрішніх робіт.
Казковий краєвид, два поверхи, тепла підлога: у «Супернові» продають останню квартиру. ВІДЕО*



Чому обирають «Супернову»?

Квартири в «Супернові» продаються з готовими стяжкою та штукатуркою, мають автономне опалення (двоконтурні газові котли), кухня та ванна з «теплою» підлогою, облаштовані якісними вікнами та вхідними дверима.
Казковий краєвид, два поверхи, тепла підлога: у «Супернові» продають останню квартиру. ВІДЕО*
Казковий краєвид, два поверхи, тепла підлога: у «Супернові» продають останню квартиру. ВІДЕО*

Особливістю «Супернови» також є її вдале розташування. Це – недалеко від центру, тут розвинута інфраструктура і в той же час поруч – природа, річка Стир та ботанічний сад.

Більше інформації про житло Будівельної компанії «Інвестор» можна дізнатися у відділі продажів:

Телефон: 096 030 20 10

Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,

м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)

Сайт: investor.lutsk.ua

Facebook: investorlutsk

Інстаграм: bud.investor

Youtube: Інвестор

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Теги: будівельна компанія "Інвестор", остання квартира, продаж
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