Мешканці мікрорайону у Луцьку сидять без холодної води





Відключення сталося близько обідньої пори в середу, 6 листопада.



Як повідомили на диспетчерській ЖКП №2, припинення водопостачання пов’язане з аварією на КП «Луцькводоканал», - пишуть



«На «Луцькводоканалі» працюють», – сказала диспетчерка.



Поки невідомо, коли саме усунуть причину аварії та відновлять постачання холодної води. Як обіцяють, воду в помешканнях варто очікувати протягом дня.

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