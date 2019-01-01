вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Мешканці мікрорайону у Луцьку сидять без холодної води

Мешканці мікрорайону у Луцьку сидять без холодної води
Мешканці мікрорайону Гнідава в Луцьку залишилися без холодної води.

Відключення сталося близько обідньої пори в середу, 6 листопада.

Як повідомили на диспетчерській ЖКП №2, припинення водопостачання пов’язане з аварією на КП «Луцькводоканал», - пишуть "Волинські Новини".

«На «Луцькводоканалі» працюють», – сказала диспетчерка.

Поки невідомо, коли саме усунуть причину аварії та відновлять постачання холодної води. Як обіцяють, воду в помешканнях варто очікувати протягом дня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, Луцьк, холодна вода
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Повідомили, чи потрібні будуть студентські та учнівські після введення е-квитка
Петро Філюк став суддею Конституційного Суду України
Як луцьким школярам отримати електронний квиток. ДЕТАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцькому зоопарку у вольєр до левів відвідувачі кинули кошеня
Сьогодні, 15:58
Мешканці мікрорайону у Луцьку сидять без холодної води
Сьогодні, 15:45
Е-квиток: як у громадському транспорті Луцька шукатимуть «зайців»
Сьогодні, 15:40
У ковельському музеї зберігають унікальні книги. ФОТО
Сьогодні, 15:19
До Луцька хочуть приєднати усі навколишні громади
Сьогодні, 15:05
Схожі новини
Аварія у Луцьку: жінка за кермом Сitroen зіткнулася з Кіа Аварія у Луцьку: жінка за кермом Сitroen зіткнулася з Кіа
Сьогодні, 10:10
Троє лучан загинули у страшній аварії на Львівщині Троє лучан загинули у страшній аварії на Львівщині
Сьогодні, 09:57
У Луцьку зіткнулися два легковики: пасажирка у лікарні У Луцьку зіткнулися два легковики: пасажирка у лікарні
05 листопад, 21:01
У Луцьку на Рівненській зіткнулися два автомобілі. ФОТО У Луцьку на Рівненській зіткнулися два автомобілі. ФОТО
05 листопад, 11:38
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцькому зоопарку у вольєр до левів відвідувачі кинули кошеня
Сьогодні, 15:58
 0
Мешканці мікрорайону у Луцьку сидять без холодної води
Сьогодні, 15:45
 0
Е-квиток: як у громадському транспорті Луцька шукатимуть «зайців»
Сьогодні, 15:40
 0
У ковельському музеї зберігають унікальні книги. ФОТО
Сьогодні, 15:19
 0
До Луцька хочуть приєднати усі навколишні громади
Сьогодні, 15:05
 0
Медіа
відео
1/8
﻿