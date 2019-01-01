Мешканці мікрорайону у Луцьку сидять без холодної води
Сьогодні, 15:45
Мешканці мікрорайону Гнідава в Луцьку залишилися без холодної води.
Відключення сталося близько обідньої пори в середу, 6 листопада.
Як повідомили на диспетчерській ЖКП №2, припинення водопостачання пов’язане з аварією на КП «Луцькводоканал», - пишуть "Волинські Новини".
«На «Луцькводоканалі» працюють», – сказала диспетчерка.
Поки невідомо, коли саме усунуть причину аварії та відновлять постачання холодної води. Як обіцяють, воду в помешканнях варто очікувати протягом дня.
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Відключення сталося близько обідньої пори в середу, 6 листопада.
Як повідомили на диспетчерській ЖКП №2, припинення водопостачання пов’язане з аварією на КП «Луцькводоканал», - пишуть "Волинські Новини".
«На «Луцькводоканалі» працюють», – сказала диспетчерка.
Поки невідомо, коли саме усунуть причину аварії та відновлять постачання холодної води. Як обіцяють, воду в помешканнях варто очікувати протягом дня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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