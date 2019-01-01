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Двом волинянкам присвоїли звання «Мати-героїня». ФОТО

Двом волинянкам присвоїли звання «Мати-героїня». ФОТО
Відповідно до Указу Президента України від 6 травня 2019 року № 190/2019 почесне звання "Мати-героїня" присвоїли Євтушик Лідії Іванівні та Лисюк Оксані Василівні з села Підгайці.

Про це йдеться на сайті Підгайцівської громади.

Євтушик Лідія Іванівна є матір’ю дев’ятьох дітей. Лисюк Оксана Василівна має п’ятеро своїх дітей і виховує одну прийомну дитину.

Сьогодні, 7 листопада, Підгайцівський сільський голова Юрій Семенюк вручив багатодітним мамам відповідні посвідчення, нагрудні знаки, квіти та висловив слова вдячності за високе материнське покликання народити стількох дітей, що заслуговує похвали і глибокої поваги.

Варто зазначити, що почесне звання «Мати-героїня» в Україні присвоюють жінкам, які народили до восьмирічного віку п’ятьох і більше дітей, зразково їх виховали, створили умови для всебічного розвитку.

Двом волинянкам присвоїли звання «Мати-героїня». ФОТО
Двом волинянкам присвоїли звання «Мати-героїня». ФОТО
Двом волинянкам присвоїли звання «Мати-героїня». ФОТО
Двом волинянкам присвоїли звання «Мати-героїня». ФОТО

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Теги: Підгайцівська ОТГ, мати-героїня
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