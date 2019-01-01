Двом волинянкам присвоїли звання «Мати-героїня». ФОТО

Євтушик Лідії Іванівні та Лисюк Оксані Василівні з села Підгайці.



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Євтушик Лідія Іванівна є матір’ю дев’ятьох дітей. Лисюк Оксана Василівна має п’ятеро своїх дітей і виховує одну прийомну дитину.



Сьогодні, 7 листопада, Підгайцівський сільський голова Юрій Семенюк вручив багатодітним мамам відповідні посвідчення, нагрудні знаки, квіти та висловив слова вдячності за високе материнське покликання народити стількох дітей, що заслуговує похвали і глибокої поваги.



Варто зазначити, що почесне звання «Мати-героїня» в Україні присвоюють жінкам, які народили до восьмирічного віку п’ятьох і більше дітей, зразково їх виховали, створили умови для всебічного розвитку.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відповідно до Указу Президента України від 6 травня 2019 року № 190/2019 почесне звання "Мати-героїня" присвоїлитаз села Підгайці.Про це йдеться на сайті Підгайцівської громади Євтушик Лідія Іванівна є матір’ю дев’ятьох дітей. Лисюк Оксана Василівна має п’ятеро своїх дітей і виховує одну прийомну дитину.Сьогодні, 7 листопада, Підгайцівський сільський головавручив багатодітним мамам відповідні посвідчення, нагрудні знаки, квіти та висловив слова вдячності за високе материнське покликання народити стількох дітей, що заслуговує похвали і глибокої поваги.Варто зазначити, що почесне звання «Мати-героїня» в Україні присвоюють жінкам, які народили до восьмирічного віку п’ятьох і більше дітей, зразково їх виховали, створили умови для всебічного розвитку.

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