Двом волинянкам присвоїли звання «Мати-героїня». ФОТО
Сьогодні, 12:45
Відповідно до Указу Президента України від 6 травня 2019 року № 190/2019 почесне звання "Мати-героїня" присвоїли Євтушик Лідії Іванівні та Лисюк Оксані Василівні з села Підгайці.
Про це йдеться на сайті Підгайцівської громади.
Євтушик Лідія Іванівна є матір’ю дев’ятьох дітей. Лисюк Оксана Василівна має п’ятеро своїх дітей і виховує одну прийомну дитину.
Сьогодні, 7 листопада, Підгайцівський сільський голова Юрій Семенюк вручив багатодітним мамам відповідні посвідчення, нагрудні знаки, квіти та висловив слова вдячності за високе материнське покликання народити стількох дітей, що заслуговує похвали і глибокої поваги.
Варто зазначити, що почесне звання «Мати-героїня» в Україні присвоюють жінкам, які народили до восьмирічного віку п’ятьох і більше дітей, зразково їх виховали, створили умови для всебічного розвитку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на сайті Підгайцівської громади.
Євтушик Лідія Іванівна є матір’ю дев’ятьох дітей. Лисюк Оксана Василівна має п’ятеро своїх дітей і виховує одну прийомну дитину.
Сьогодні, 7 листопада, Підгайцівський сільський голова Юрій Семенюк вручив багатодітним мамам відповідні посвідчення, нагрудні знаки, квіти та висловив слова вдячності за високе материнське покликання народити стількох дітей, що заслуговує похвали і глибокої поваги.
Варто зазначити, що почесне звання «Мати-героїня» в Україні присвоюють жінкам, які народили до восьмирічного віку п’ятьох і більше дітей, зразково їх виховали, створили умови для всебічного розвитку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку відбудеться концерт-реквієм пам'яті Олексія Веремійчика
Сьогодні, 13:00
«Купувати чи будувати». Як лучанин передумав будуватися, зекономив час, гроші і нерви та оселився в новій оселі*
Сьогодні, 12:53
Двом волинянкам присвоїли звання «Мати-героїня». ФОТО
Сьогодні, 12:45
Затримали банду викрадачів елітних автівок у Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 12:31