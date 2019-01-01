До медзакладів Луцька привезуть чудотворну ікону





Цього разу волиняни матимуть змогу прикластися до образа святителя і чудотворця Спиридона Тримифутського з частинкою мощей, - йдеться на



Паломництво організовує капеланська служба єпархії з благословіння митрополита Луцького і Волинського Михаїла. Реліквію для прощі привезуть із храму Святителя і чудотворця Спиридона Тримифутського з острова Корфу (Греція).



Перед святинею служитимуть молебні з акафістами в таких закладах:



5 листопада – Волинська обласна клінічна лікарня. Очолює митрополит Луцький і Волинський Михаїл. Початок о 10 год.



6 листопада – Луцький клінічний пологовий будинок.



7 листопада – станція швидкої медичної допомоги; Волинська обласна дитяча лікарня.



8 листопада – Волинська обласна психіатрична лікарня № 1 (с. Липини).



12 листопада – поліклініка № 2.



13 листопада – міська лікарня.



14 листопада – поліклініка № 1; госпіталь ІВВв.



15 листопада – поліклініка № 3.



19 листопада – Волинський обласний тубдиспансер; Волинський обласний онкодиспансер та хоспіс.



20 листопада – військовий госпіталь; інфекційна лікарня, поліклініка МВС (вул. Чернишевського).



22 листопада – Волинська обласна клінічна лікарня, корпус № 2 (с. Боголюби). Очолює митрополит Луцький і Волинський Михаїл.







Довідково: про життя святого Спиридона відомо мало. Проте знаємо, що він був пастухом, мав дружину та дітей. Усі свої прибутки віддавав на потреби ближніх. За це Господь дарував йому дар зцілення: він зціляв невиліковно хворих та виганяв бісів. Після смерті дружини його висвятили на єпископа міста Тримифунт (острів Кіпр). У цьому сані угодник не змінив свого способу життя, поєднавши пастирське служіння з ділами милосердя.



Після смерті знайдено його нетлінні мощі, які з 1453 року й по сьогодні зберігаються на острові Корфу у храмі, названому на його честь.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У листопаді відбудеться традиційна проща з чудотворною іконою лікувальними установами обласного центру.Цього разу волиняни матимуть змогу прикластися до образа святителя і чудотворця Спиридона Тримифутського з частинкою мощей, - йдеться на сайті волинської єпархії ПЦУ Паломництво організовує капеланська служба єпархії з благословіння митрополита Луцького і Волинського Михаїла. Реліквію для прощі привезуть із храму Святителя і чудотворця Спиридона Тримифутського з острова Корфу (Греція).Перед святинею служитимуть молебні з акафістами в таких закладах:5 листопада – Волинська обласна клінічна лікарня. Очолює митрополит Луцький і Волинський Михаїл. Початок о 10 год.6 листопада – Луцький клінічний пологовий будинок.7 листопада – станція швидкої медичної допомоги; Волинська обласна дитяча лікарня.8 листопада – Волинська обласна психіатрична лікарня № 1 (с. Липини).12 листопада – поліклініка № 2.13 листопада – міська лікарня.14 листопада – поліклініка № 1; госпіталь ІВВв.15 листопада – поліклініка № 3.19 листопада – Волинський обласний тубдиспансер; Волинський обласний онкодиспансер та хоспіс.20 листопада – військовий госпіталь; інфекційна лікарня, поліклініка МВС (вул. Чернишевського).22 листопада – Волинська обласна клінічна лікарня, корпус № 2 (с. Боголюби). Очолює митрополит Луцький і Волинський Михаїл.

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