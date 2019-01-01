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До медзакладів Луцька привезуть чудотворну ікону

До медзакладів Луцька привезуть чудотворну ікону
У листопаді відбудеться традиційна проща з чудотворною іконою лікувальними установами обласного центру.

Цього разу волиняни матимуть змогу прикластися до образа святителя і чудотворця Спиридона Тримифутського з частинкою мощей, - йдеться на сайті волинської єпархії ПЦУ.

Паломництво організовує капеланська служба єпархії з благословіння митрополита Луцького і Волинського Михаїла. Реліквію для прощі привезуть із храму Святителя і чудотворця Спиридона Тримифутського з острова Корфу (Греція).

Перед святинею служитимуть молебні з акафістами в таких закладах:

5 листопада – Волинська обласна клінічна лікарня. Очолює митрополит Луцький і Волинський Михаїл. Початок о 10 год.

6 листопада – Луцький клінічний пологовий будинок.

7 листопада – станція швидкої медичної допомоги; Волинська обласна дитяча лікарня.

8 листопада – Волинська обласна психіатрична лікарня № 1 (с. Липини).

12 листопада – поліклініка № 2.

13 листопада – міська лікарня.

14 листопада – поліклініка № 1; госпіталь ІВВв.

15 листопада – поліклініка № 3.

19 листопада – Волинський обласний тубдиспансер; Волинський обласний онкодиспансер та хоспіс.

20 листопада – військовий госпіталь; інфекційна лікарня, поліклініка МВС (вул. Чернишевського).

22 листопада – Волинська обласна клінічна лікарня, корпус № 2 (с. Боголюби). Очолює митрополит Луцький і Волинський Михаїл.

До медзакладів Луцька привезуть чудотворну ікону


Довідково: про життя святого Спиридона відомо мало. Проте знаємо, що він був пастухом, мав дружину та дітей. Усі свої прибутки віддавав на потреби ближніх. За це Господь дарував йому дар зцілення: він зціляв невиліковно хворих та виганяв бісів. Після смерті дружини його висвятили на єпископа міста Тримифунт (острів Кіпр). У цьому сані угодник не змінив свого способу життя, поєднавши пастирське служіння з ділами милосердя.

Після смерті знайдено його нетлінні мощі, які з 1453 року й по сьогодні зберігаються на острові Корфу у храмі, названому на його честь.

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Теги: чудотворна ікона, церква, лікарня
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