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Із Луцького хлібокомбінату стягнули понад мільйон гривень зарплатних боргів

Із Луцького хлібокомбінату стягнули понад мільйон гривень зарплатних боргів
Із ДП “Луцький КХП №2” стягнули зарплатну заборгованість та інші виплати, пов`язані з трудовими правовідносинами.

Про це повідомляє управління юстиції Волині у Facebook.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України повернув Луцький комбінат хлібопродуктів №2 в управління Державного агентства резерву України. Луцький КХП №2 був одним з найбільших боржників і заборгував у понад 319 млн грн.

Луцький районний відділ ДВС з ДП “Луцький КХП №2” на користь 16 осіб стягнув 1 148 298 гривень заборгованості.

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Теги: борги, Луцький КХП
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