Із Луцького хлібокомбінату стягнули понад мільйон гривень зарплатних боргів





Про це повідомляє управління юстиції Волині у Facebook.



Нагадаємо,



Луцький районний відділ ДВС з ДП “Луцький КХП №2” на користь 16 осіб стягнув 1 148 298 гривень заборгованості.

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