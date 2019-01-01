Із Луцького хлібокомбінату стягнули понад мільйон гривень зарплатних боргів
Сьогодні, 15:27
Із ДП “Луцький КХП №2” стягнули зарплатну заборгованість та інші виплати, пов`язані з трудовими правовідносинами.
Про це повідомляє управління юстиції Волині у Facebook.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України повернув Луцький комбінат хлібопродуктів №2 в управління Державного агентства резерву України. Луцький КХП №2 був одним з найбільших боржників і заборгував у понад 319 млн грн.
Луцький районний відділ ДВС з ДП “Луцький КХП №2” на користь 16 осіб стягнув 1 148 298 гривень заборгованості.
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Про це повідомляє управління юстиції Волині у Facebook.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України повернув Луцький комбінат хлібопродуктів №2 в управління Державного агентства резерву України. Луцький КХП №2 був одним з найбільших боржників і заборгував у понад 319 млн грн.
Луцький районний відділ ДВС з ДП “Луцький КХП №2” на користь 16 осіб стягнув 1 148 298 гривень заборгованості.
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