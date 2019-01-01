Ажіотаж не вщухає: лучани продовжують стояти в чергах за е-квитками

Мешканці Луцька нарікають на великі черги в офісі компанії «Сіті кард», що на вулиці Лесі Українки.Про це йшлося у вівторок, 12 листопада, під час оперативної наради у Луцькраді.Директор ЦНАПуповідомила, що майже за місяць на лінію оперативного реагування мерії отримали 32 дзвінка стосовно роботи маршрутних автобусів. Нарікали лучани на відсутність рейсів, особливо в ранкові та вечірні години й у вихідні дні, великий інтервал та недотримання графіків руху, грубу поведінку водіїв та порушення ними правил дорожнього руху, відсутність маршруток біля картонно-паперової фабрики та відсутність навігаторів на маршрутах №№ 3; 9; 9а; 12; 17; 19; 22; 23; 24; 25; 26; 31; 32.Окрім того, ще 7 повідомлень були через незадовільний рух тролейбусів у місті. Разом з тим, за словами Лариси Карп’як, щодня надходять численні нарікання лучан на великі черги за пільговими електронними квитками для проїзду в офісі «Сіті кард».Утім, у ЦНАПі, як стверджує Лариса Карп’як, черг за електронними квитками в центрі надання адмінпослуг немає, запрацювали термінали. Тож радять не забувати, що у місті - не одна локація для виготовлення е-квитка.