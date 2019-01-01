Ажіотаж не вщухає: лучани продовжують стояти в чергах за е-квитками
Сьогодні, 08:57
Мешканці Луцька нарікають на великі черги в офісі компанії «Сіті кард», що на вулиці Лесі Українки.
Про це йшлося у вівторок, 12 листопада, під час оперативної наради у Луцькраді.
Директор ЦНАПу Лариса Карп’як повідомила, що майже за місяць на лінію оперативного реагування мерії отримали 32 дзвінка стосовно роботи маршрутних автобусів. Нарікали лучани на відсутність рейсів, особливо в ранкові та вечірні години й у вихідні дні, великий інтервал та недотримання графіків руху, грубу поведінку водіїв та порушення ними правил дорожнього руху, відсутність маршруток біля картонно-паперової фабрики та відсутність навігаторів на маршрутах №№ 3; 9; 9а; 12; 17; 19; 22; 23; 24; 25; 26; 31; 32.
Окрім того, ще 7 повідомлень були через незадовільний рух тролейбусів у місті. Разом з тим, за словами Лариси Карп’як, щодня надходять численні нарікання лучан на великі черги за пільговими електронними квитками для проїзду в офісі «Сіті кард».
Утім, у ЦНАПі, як стверджує Лариса Карп’як, черг за електронними квитками в центрі надання адмінпослуг немає, запрацювали термінали. Тож радять не забувати, що у місті - не одна локація для виготовлення е-квитка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося у вівторок, 12 листопада, під час оперативної наради у Луцькраді.
Директор ЦНАПу Лариса Карп’як повідомила, що майже за місяць на лінію оперативного реагування мерії отримали 32 дзвінка стосовно роботи маршрутних автобусів. Нарікали лучани на відсутність рейсів, особливо в ранкові та вечірні години й у вихідні дні, великий інтервал та недотримання графіків руху, грубу поведінку водіїв та порушення ними правил дорожнього руху, відсутність маршруток біля картонно-паперової фабрики та відсутність навігаторів на маршрутах №№ 3; 9; 9а; 12; 17; 19; 22; 23; 24; 25; 26; 31; 32.
Окрім того, ще 7 повідомлень були через незадовільний рух тролейбусів у місті. Разом з тим, за словами Лариси Карп’як, щодня надходять численні нарікання лучан на великі черги за пільговими електронними квитками для проїзду в офісі «Сіті кард».
Утім, у ЦНАПі, як стверджує Лариса Карп’як, черг за електронними квитками в центрі надання адмінпослуг немає, запрацювали термінали. Тож радять не забувати, що у місті - не одна локація для виготовлення е-квитка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 2
Яка реакція влади міста на ті нарікання і скарги? Чому ті наради перетворюються у заслуховування статистики і без відповідного реагування і покарання порушників?! Для чого те все?!
Невже лучани ще до цього часу не зрозуміли,що їх просто дурять і розводять як казав покійний, "как котят".Ця недовлада ні на що не здатна і ми повинні негайно,громадою вимагати виборів.Чому ніхто не звертається до ВР,де ваші обрані депутати,чому мовчать.Ми то знаємо чому.
Останні новини
Курс валют у Луцьку на 12 листопада
Сьогодні, 09:05
Ажіотаж не вщухає: лучани продовжують стояти в чергах за е-квитками
Сьогодні, 08:57
У Луцьку мешканці декількох будинків досі сидять без тепла
Сьогодні, 08:47
Представили нового директора «Луцьктепла»
Сьогодні, 08:43