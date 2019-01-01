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Ажіотаж не вщухає: лучани продовжують стояти в чергах за е-квитками

Ажіотаж не вщухає: лучани продовжують стояти в чергах за е-квитками
Мешканці Луцька нарікають на великі черги в офісі компанії «Сіті кард», що на вулиці Лесі Українки.

Про це йшлося у вівторок, 12 листопада, під час оперативної наради у Луцькраді.

Директор ЦНАПу Лариса Карп’як повідомила, що майже за місяць на лінію оперативного реагування мерії отримали 32 дзвінка стосовно роботи маршрутних автобусів. Нарікали лучани на відсутність рейсів, особливо в ранкові та вечірні години й у вихідні дні, великий інтервал та недотримання графіків руху, грубу поведінку водіїв та порушення ними правил дорожнього руху, відсутність маршруток біля картонно-паперової фабрики та відсутність навігаторів на маршрутах №№ 3; 9; 9а; 12; 17; 19; 22; 23; 24; 25; 26; 31; 32.

Окрім того, ще 7 повідомлень були через незадовільний рух тролейбусів у місті. Разом з тим, за словами Лариси Карп’як, щодня надходять численні нарікання лучан на великі черги за пільговими електронними квитками для проїзду в офісі «Сіті кард».

Утім, у ЦНАПі, як стверджує Лариса Карп’як, черг за електронними квитками в центрі надання адмінпослуг немає, запрацювали термінали. Тож радять не забувати, що у місті - не одна локація для виготовлення е-квитка.

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Теги: ЦНАП, черги, е-квитки, Луцьк
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Коментарі 2
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Яка реакція влади міста на ті нарікання і скарги? Чому ті наради перетворюються у заслуховування статистики і без відповідного реагування і покарання порушників?! Для чого те все?!
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Невже лучани ще до цього часу не зрозуміли,що їх просто дурять і розводять як казав покійний, "как котят".Ця недовлада ні на що не здатна і ми повинні негайно,громадою вимагати виборів.Чому ніхто не звертається до ВР,де ваші обрані депутати,чому мовчать.Ми то знаємо чому.
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