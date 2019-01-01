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На Волині подружжя та їхнє немовля потрапили до реанімації після застілля

На Волині подружжя та їхнє немовля потрапили до реанімації після застілля
11 листопада на Ківерцівщині місцевий фермер не застав на роботі двох своїх працівників, а оскільки додзвонитися не зміг, то відправив за ними додому. Та прибувши на місце, люди застали сумну картину – посеред помешкання без свідомості лежав чоловік та дружина, біля них немовля - теж непритомне.

Зі слів лікаря-анестезіолога Луцької міськрайонної лікарні №2, волиняни поступили в лікарню як невідомі, у безсвідомому стані, пишуть "Волинські новини".

"Поступили під виглядом отруєння сурогатом, або грибного отруєння. Обстеження проводиться, перша медична допомога надана, лікуються", - прокоментував лікар.

Обом, і чоловіку і жінці, - близько сорока років. Лікарі припускають – напередодні вони випили зайвого, бо в організмі явні ознаки отруєння, до того ж сурогатом. Та найстрашніше те, що семимісячний хлопчик, якого теж виявили в помешканні непритомним – знаходиться на грудному вигодовуванні, а тому інтоксикація мами передалась і немовляті. Дитя доставили у Волинську обласну дитячу лікарню.

"До нашої установи було госпіталізовано немовля, віком 7 місяців, з Ківерцівського району. стан важкий.

Нині йде обстеження, консультація профільними спеціалістами", - прокоментував завідувач відділення анестезіології Волинської обласної дитячої лікарні Юрій Ричук.

На щастя, немовлятко вже прийшло до тями, а от його батьки у вкрай важкому стані в реанімації, і ніяких прогнозів щодо їхнього одужання лікарі дати не можуть.

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Теги: застілля, немовля, Волинь, реанімація
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