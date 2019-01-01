На Волині подружжя та їхнє немовля потрапили до реанімації після застілля





Зі слів лікаря-анестезіолога Луцької міськрайонної лікарні №2, волиняни поступили в лікарню як невідомі, у безсвідомому стані, пишуть "



"Поступили під виглядом отруєння сурогатом, або грибного отруєння. Обстеження проводиться, перша медична допомога надана, лікуються", - прокоментував лікар.



Обом, і чоловіку і жінці, - близько сорока років. Лікарі припускають – напередодні вони випили зайвого, бо в організмі явні ознаки отруєння, до того ж сурогатом. Та найстрашніше те, що семимісячний хлопчик, якого теж виявили в помешканні непритомним – знаходиться на грудному вигодовуванні, а тому інтоксикація мами передалась і немовляті. Дитя доставили у Волинську обласну дитячу лікарню.



"До нашої установи було госпіталізовано немовля, віком 7 місяців, з Ківерцівського району. стан важкий.



Нині йде обстеження, консультація профільними спеціалістами", - прокоментував завідувач відділення анестезіології Волинської обласної дитячої лікарні Юрій Ричук.



На щастя, немовлятко вже прийшло до тями, а от його батьки у вкрай важкому стані в реанімації, і ніяких прогнозів щодо їхнього одужання лікарі дати не можуть.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 11 листопада на Ківерцівщині місцевий фермер не застав на роботі двох своїх працівників, а оскільки додзвонитися не зміг, то відправив за ними додому. Та прибувши на місце, люди застали сумну картину – посеред помешкання без свідомості лежав чоловік та дружина, біля них немовля - теж непритомне.Зі слів лікаря-анестезіолога Луцької міськрайонної лікарні №2, волиняни поступили в лікарню як невідомі, у безсвідомому стані, пишуть " Волинські новини "."Поступили під виглядом отруєння сурогатом, або грибного отруєння. Обстеження проводиться, перша медична допомога надана, лікуються", - прокоментував лікар.Обом, і чоловіку і жінці, - близько сорока років. Лікарі припускають – напередодні вони випили зайвого, бо в організмі явні ознаки отруєння, до того ж сурогатом. Та найстрашніше те, що семимісячний хлопчик, якого теж виявили в помешканні непритомним – знаходиться на грудному вигодовуванні, а тому інтоксикація мами передалась і немовляті. Дитя доставили у Волинську обласну дитячу лікарню."До нашої установи було госпіталізовано немовля, віком 7 місяців, з Ківерцівського району. стан важкий.Нині йде обстеження, консультація профільними спеціалістами", - прокоментував завідувач відділення анестезіології Волинської обласної дитячої лікарні Юрій Ричук.На щастя, немовлятко вже прийшло до тями, а от його батьки у вкрай важкому стані в реанімації, і ніяких прогнозів щодо їхнього одужання лікарі дати не можуть.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію