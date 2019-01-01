Лучанин видурив в чоловіка величезну суму нібито за встановлення стелажів і холодильників

Лучанин під приводом надання послуг зі встановлення стелажів і холодильних вітрин ошукав жителя Камінь-Каширського району.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.Учора, 11 листопада, до Камінь-Каширського відділу поліції звернувся 57-річний житель району. Чоловік повідомив, що зловмисник шляхом обману та зловживання довірою під приводом надання послуг зі встановлення стелажів та холодильних вітрин видурив у нього гроші - 73 тисячі гривень.Поліцейські оперативно встановили причетність до скоєння цього шахрайства, 38-річного жителя обласного центру.Слідчі Камінь-Каширського відділу поліції за фактом шахрайства відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, визначеного ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді, зокрема, позбавлення волі строком до трьох років, або штрафу у розмірі 850 грн., чи громадські роботи на строк до 240 годин.