Лучанин видурив в чоловіка величезну суму нібито за встановлення стелажів і холодильників
Сьогодні, 10:59
Лучанин під приводом надання послуг зі встановлення стелажів і холодильних вітрин ошукав жителя Камінь-Каширського району.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
Учора, 11 листопада, до Камінь-Каширського відділу поліції звернувся 57-річний житель району. Чоловік повідомив, що зловмисник шляхом обману та зловживання довірою під приводом надання послуг зі встановлення стелажів та холодильних вітрин видурив у нього гроші - 73 тисячі гривень.
Поліцейські оперативно встановили причетність до скоєння цього шахрайства, 38-річного жителя обласного центру.
Слідчі Камінь-Каширського відділу поліції за фактом шахрайства відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, визначеного ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді, зокрема, позбавлення волі строком до трьох років, або штрафу у розмірі 850 грн., чи громадські роботи на строк до 240 годин.
Фото ілюстративне.
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Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
Учора, 11 листопада, до Камінь-Каширського відділу поліції звернувся 57-річний житель району. Чоловік повідомив, що зловмисник шляхом обману та зловживання довірою під приводом надання послуг зі встановлення стелажів та холодильних вітрин видурив у нього гроші - 73 тисячі гривень.
Поліцейські оперативно встановили причетність до скоєння цього шахрайства, 38-річного жителя обласного центру.
Слідчі Камінь-Каширського відділу поліції за фактом шахрайства відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, визначеного ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді, зокрема, позбавлення волі строком до трьох років, або штрафу у розмірі 850 грн., чи громадські роботи на строк до 240 годин.
Фото ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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