вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Лучанин видурив в чоловіка величезну суму нібито за встановлення стелажів і холодильників

Лучанин видурив в чоловіка величезну суму нібито за встановлення стелажів і холодильників
Лучанин під приводом надання послуг зі встановлення стелажів і холодильних вітрин ошукав жителя Камінь-Каширського району.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

Учора, 11 листопада, до Камінь-Каширського відділу поліції звернувся 57-річний житель району. Чоловік повідомив, що зловмисник шляхом обману та зловживання довірою під приводом надання послуг зі встановлення стелажів та холодильних вітрин видурив у нього гроші - 73 тисячі гривень.

Поліцейські оперативно встановили причетність до скоєння цього шахрайства, 38-річного жителя обласного центру.

Слідчі Камінь-Каширського відділу поліції за фактом шахрайства відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, визначеного ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді, зокрема, позбавлення волі строком до трьох років, або штрафу у розмірі 850 грн., чи громадські роботи на строк до 240 годин.

Фото ілюстративне.




Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: стелажі, холодильники, шахрай, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Повідомили, чи потрібні будуть студентські та учнівські після введення е-квитка
Петро Філюк став суддею Конституційного Суду України
Як луцьким школярам отримати електронний квиток. ДЕТАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Наталія Коцан: «Лесиному вишу потрібна децентралізація управлінської ланки та виведення його з тіньових схем»
Сьогодні, 11:17
У теплі дні в помешканнях лучан «прикручуватимуть» тепло
Сьогодні, 11:10
Лучанин видурив в чоловіка величезну суму нібито за встановлення стелажів і холодильників
Сьогодні, 10:59
Волинь – в лідерах на шляху до Європи
Сьогодні, 10:53
Повідомили, чому у Луцьку досі не повністю запрацював реабілітаційний центр для атовців
Сьогодні, 10:30
Схожі новини
Підсунув несправжні гроші: на Волині ром ошукав пенсіонерку Підсунув несправжні гроші: на Волині ром ошукав пенсіонерку
11 жовтень, 08:37
Волиняни переказали шахраям кошти за неіснуючі транспортні засоби Волиняни переказали шахраям кошти за неіснуючі транспортні засоби
17 вересень, 16:23
«Ваш родич у поліції»: волинянин віддав шахраям величезну суму у валюті «Ваш родич у поліції»: волинянин віддав шахраям величезну суму у валюті
17 вересень, 15:22
Волинянин наживав мільйони, обдурюючи українських та польських підприємців Волинянин наживав мільйони, обдурюючи українських та польських підприємців
16 вересень, 17:03
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинянин, який допоміг викрити крадіїв металу з електроопори, 2 роки не платитиме за світло
Сьогодні, 11:42
 0
Помер волинянин, якого знайшли непритомним в будинку разом з дружиною і немовлям
Сьогодні, 11:35
 0
Велодоріжки та LED-освітлення: на одній із луцьких вулиць триває капремонт. ФОТО
Сьогодні, 11:34
 0
Наталія Коцан: «Лесиному вишу потрібна децентралізація управлінської ланки та виведення його з тіньових схем»
Сьогодні, 11:17
 0
У теплі дні в помешканнях лучан «прикручуватимуть» тепло
Сьогодні, 11:10
 0
Медіа
відео
1/8
﻿