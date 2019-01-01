У ТРЦ «ПортCity» – чорна п'ятниця*

29 листопада з 10:00 у ТРЦ "ПортCity" стартує «чорна п’ятниця», і знижки сягатимуть до 70%.Звичай влаштовувати розпродажі з’явився ще у 19 столітті у США, а назва «чорна п’ятниця» - лише у 1966 році, коли поліцейські Філадельфії були шоковані заторами на головних вулицях та величезними чергами у крамницях.Оскільки для магазинів цей розпродаж є дуже прибутковим, вони відмовилися від негативної асоціації, яку придумали поліцейські. Тому значення чорного кольору продавці запозичили з бухгалтерських обліків, у яких чорним чорнилом позначають прибуток, а червоним – витрати."ТРЦ «ПортCity» залишається в курсі всіх тенденцій", - йдеться у повідомленні.