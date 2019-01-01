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У ТРЦ «ПортCity» – чорна п'ятниця*

У ТРЦ «ПортCity» – чорна п'ятниця*
29 листопада з 10:00 у ТРЦ "ПортCity" стартує «чорна п’ятниця», і знижки сягатимуть до 70%.

Звичай влаштовувати розпродажі з’явився ще у 19 столітті у США, а назва «чорна п’ятниця» - лише у 1966 році, коли поліцейські Філадельфії були шоковані заторами на головних вулицях та величезними чергами у крамницях.

Оскільки для магазинів цей розпродаж є дуже прибутковим, вони відмовилися від негативної асоціації, яку придумали поліцейські. Тому значення чорного кольору продавці запозичили з бухгалтерських обліків, у яких чорним чорнилом позначають прибуток, а червоним – витрати.

"ТРЦ «ПортCity» залишається в курсі всіх тенденцій", - йдеться у повідомленні.

У ТРЦ «ПортCity» – чорна п'ятниця*


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Теги: ТРЦ «ПортCity», чорна п'ятниця
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