Пішов з дому майже три місяці тому: на Волині зник 23-річний хлопець

Гуля Вадима Ярославовича, 10 квітня 1996 року народження, мешканця села Сошичне Камінь-Каширського району.



Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.



Хлопець 20 серпня цього року близько 07.00 години вийшов з дому та місцезнаходження його невідоме.



Прикмети: на вигляд 23-25 років, зріст 165-167 см, волосся русе.



Був одягнений: спортивний костюм чорного кольору, куртка гірчичного кольору.



Тож поліція звертається з проханням до громадян, яким відома будь-яка інформація щодо можливого місця перебування, вказаної особи, невідкладно повідомити правоохоронців за такими номерами телефонів: (8-03322) 74-23-40, 068-947-53-07 або на лінію «102».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліція розшукує, 10 квітня 1996 року народження, мешканця села Сошичне Камінь-Каширського району.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.Хлопець 20 серпня цього року близько 07.00 години вийшов з дому та місцезнаходження його невідоме.Прикмети: на вигляд 23-25 років, зріст 165-167 см, волосся русе.Був одягнений: спортивний костюм чорного кольору, куртка гірчичного кольору.Тож поліція звертається з проханням до громадян, яким відома будь-яка інформація щодо можливого місця перебування, вказаної особи, невідкладно повідомити правоохоронців за такими номерами телефонів: (8-03322) 74-23-40, 068-947-53-07 або на лінію «102».

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