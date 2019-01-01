вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Пішов з дому майже три місяці тому: на Волині зник 23-річний хлопець

Пішов з дому майже три місяці тому: на Волині зник 23-річний хлопець
Поліція розшукує Гуля Вадима Ярославовича, 10 квітня 1996 року народження, мешканця села Сошичне Камінь-Каширського району.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

Хлопець 20 серпня цього року близько 07.00 години вийшов з дому та місцезнаходження його невідоме.

Прикмети: на вигляд 23-25 років, зріст 165-167 см, волосся русе.

Був одягнений: спортивний костюм чорного кольору, куртка гірчичного кольору.

Тож поліція звертається з проханням до громадян, яким відома будь-яка інформація щодо можливого місця перебування, вказаної особи, невідкладно повідомити правоохоронців за такими номерами телефонів: (8-03322) 74-23-40, 068-947-53-07 або на лінію «102».


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Вадим Гуль, розшук, Волинь, Сошичне
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Повідомили, чи потрібні будуть студентські та учнівські після введення е-квитка
Петро Філюк став суддею Конституційного Суду України
Як луцьким школярам отримати електронний квиток. ДЕТАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Пішов з дому майже три місяці тому: на Волині зник 23-річний хлопець
Сьогодні, 16:31
У волинській лікарні вперше жінці пересадили хрящі з вух у ніс. ВІДЕО
Сьогодні, 16:20
Повідомили, коли в Україну прийде суттєве похолодання
Сьогодні, 16:12
На Волині чоловік розібрав залізничні колії і поцупив деталі на продаж
Сьогодні, 15:59
Судили росіянина, який у Ковелі хотів «відмазатись» від патрульних за 100 доларів
Сьогодні, 15:48
Схожі новини
На Волині розшукують колишнього ув'язненого. ФОТО На Волині розшукують колишнього ув'язненого. ФОТО
Сьогодні, 12:55
Пошуки зниклого 82-річного дідуся-грибника на Волині тривають декілька днів Пошуки зниклого 82-річного дідуся-грибника на Волині тривають декілька днів
11 листопад, 10:18
На Волині дідусь поїхав по гриби і зник: триває розшук На Волині дідусь поїхав по гриби і зник: триває розшук
10 листопад, 09:05
На Волині знайшли пенсіонерку, яка пішла у ліс по гриби і заблукала На Волині знайшли пенсіонерку, яка пішла у ліс по гриби і заблукала
07 листопад, 15:38
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Пішов з дому майже три місяці тому: на Волині зник 23-річний хлопець
Сьогодні, 16:31
 0
У волинській лікарні вперше жінці пересадили хрящі з вух у ніс. ВІДЕО
Сьогодні, 16:20
 0
Повідомили, коли в Україну прийде суттєве похолодання
Сьогодні, 16:12
 0
На Волині чоловік розібрав залізничні колії і поцупив деталі на продаж
Сьогодні, 15:59
 0
Судили росіянина, який у Ковелі хотів «відмазатись» від патрульних за 100 доларів
Сьогодні, 15:48
 0
Медіа
відео
1/8
﻿