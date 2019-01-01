Пішов з дому майже три місяці тому: на Волині зник 23-річний хлопець
Сьогодні, 16:31
Поліція розшукує Гуля Вадима Ярославовича, 10 квітня 1996 року народження, мешканця села Сошичне Камінь-Каширського району.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Хлопець 20 серпня цього року близько 07.00 години вийшов з дому та місцезнаходження його невідоме.
Прикмети: на вигляд 23-25 років, зріст 165-167 см, волосся русе.
Був одягнений: спортивний костюм чорного кольору, куртка гірчичного кольору.
Тож поліція звертається з проханням до громадян, яким відома будь-яка інформація щодо можливого місця перебування, вказаної особи, невідкладно повідомити правоохоронців за такими номерами телефонів: (8-03322) 74-23-40, 068-947-53-07 або на лінію «102».
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Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Хлопець 20 серпня цього року близько 07.00 години вийшов з дому та місцезнаходження його невідоме.
Прикмети: на вигляд 23-25 років, зріст 165-167 см, волосся русе.
Був одягнений: спортивний костюм чорного кольору, куртка гірчичного кольору.
Тож поліція звертається з проханням до громадян, яким відома будь-яка інформація щодо можливого місця перебування, вказаної особи, невідкладно повідомити правоохоронців за такими номерами телефонів: (8-03322) 74-23-40, 068-947-53-07 або на лінію «102».
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