У Луцьку відсвяткували 101-у річницю незалежності Польщі. ФОТО

У Луцьку відбулися офіційні урочистості з нагоди національного свята – 101-ої річниці Незалежності Республіки Польща.Захід відбувся 12 листопада у Волинському театрі ляльок.У дійстві взяли участь працівники Генерального консульства Польщі у Луцьку, римо-католицьке, греко-католицьке та православне духовенство, представники органів влади з Волинської та Рівненської областей, члени польських організацій Луцького консульського округу, секретар Луцької міської ради, заступниця міського голови, голова Волиньради, та інші почесні гості.До слова, Національне свято Польщі відзначають щорічно на честь проголошення незалежності держави від панування Росії, Німецької імперії та Австро-Угорської імперії у 1918 році.Захід розпочався з виконання державних гімнів Польщі та України, після чого харцери загону «Волинь» передали Генеральному консулу РП у ЛуцькуВогонь незалежності з Костюхнівки.У своїй промові Веслав Мазур сказав: «Наше минуле зобов'язує нас особливо до думки про збереження традицій , історії, культури. Історія минулого повинна з'єднувати народ, а не розділяти», – з увагою згадав і про трагічні події в Україні: «Пам'ятаємо про загиблих українських бійців, та про військових, які постійно мають захищати незалежність України».Консул зазначив, що відновлення Польщею незалежності стало можливим завдяки зусиллям мільйонів поляків, тож українці також повинні триматися разом.Секретар Луцької міської ради Григорій Пустовіт у своєму вітальному слові зазначив, що така співпраця і дружність – надзвичайно важлива для українців та польського народу. «Сьогодні – велике свято країни, яка наразі є прикладом того, як можна розбудовувати свою державність і любити свою країну, аби не боятися ставити перед собою амбітну мету – стати однією з найкращих країн в Європі», – сказав Григорій Пустовіт.У знак поваги секретар Луцькради згадав також і про 590-ту річницю з’їзду європейських монархів у Луцьку і передав генеральному консулу Республіки Польща пам’ятну колекційну монету із зображенням монархів.Далі відбувся святковий концерт, який із нагоди свята підготував вокально-інструментальний колектив із Польщі, виконували твори Станіслава Монюшки, Фридерика Шопена та Кароля Курпінського.