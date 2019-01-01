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В Україні хочуть заборонити сигарети зі смаковими добавками

В Україні хочуть заборонити сигарети зі смаковими добавками
У Міністерстві охорони здоров'я України планують серйозно боротися з тютюнопалінням, аби скоротити кількість випадків серцево-судинних захворювань серед населення.

На засіданні Верховної Ради очільниця МОЗ Зоряна Скалецька заявила про те, що в міністерстві планують скоротити кількість хворих на серцево-судинні захворювання на 10%, - пише "24 канал".

"Це ті зобов'язання, які Україна взяла на себе ще 5 років назад, але вони досі на етапі підготовки і узгодження, але не прийняті", - розповіла Зоряна Скалецька, голова Міністерства охорони здоров'я.

Що планують реалізувати:

- Регламентація електронних сигарет та новітніх тютюнових виробів;
- Повністю заборонити рекламу тютюнових виробів в інтернеті;
- Заборонити виготовлення і продаж сигарет зі смаковими та ароматизованими добавками;
- Збільшення попереджень на пакуванні;
- Публічна звітність тютюнових корпорацій про склад тютюнової продукції.

Також Зоряна Скалецька заявила про наміри заборонити продаж тютюнових виробів неповнолітнім. В Україні давно діє ця заборона, проте, вочевидь, погано контролюється.


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Теги: тютюнопаління, заборона, Україна
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