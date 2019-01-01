В Україні хочуть заборонити сигарети зі смаковими добавками
Сьогодні, 18:21
У Міністерстві охорони здоров'я України планують серйозно боротися з тютюнопалінням, аби скоротити кількість випадків серцево-судинних захворювань серед населення.
На засіданні Верховної Ради очільниця МОЗ Зоряна Скалецька заявила про те, що в міністерстві планують скоротити кількість хворих на серцево-судинні захворювання на 10%, - пише "24 канал".
"Це ті зобов'язання, які Україна взяла на себе ще 5 років назад, але вони досі на етапі підготовки і узгодження, але не прийняті", - розповіла Зоряна Скалецька, голова Міністерства охорони здоров'я.
Що планують реалізувати:
- Регламентація електронних сигарет та новітніх тютюнових виробів;
- Повністю заборонити рекламу тютюнових виробів в інтернеті;
- Заборонити виготовлення і продаж сигарет зі смаковими та ароматизованими добавками;
- Збільшення попереджень на пакуванні;
- Публічна звітність тютюнових корпорацій про склад тютюнової продукції.
Також Зоряна Скалецька заявила про наміри заборонити продаж тютюнових виробів неповнолітнім. В Україні давно діє ця заборона, проте, вочевидь, погано контролюється.
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На засіданні Верховної Ради очільниця МОЗ Зоряна Скалецька заявила про те, що в міністерстві планують скоротити кількість хворих на серцево-судинні захворювання на 10%, - пише "24 канал".
"Це ті зобов'язання, які Україна взяла на себе ще 5 років назад, але вони досі на етапі підготовки і узгодження, але не прийняті", - розповіла Зоряна Скалецька, голова Міністерства охорони здоров'я.
Що планують реалізувати:
- Регламентація електронних сигарет та новітніх тютюнових виробів;
- Повністю заборонити рекламу тютюнових виробів в інтернеті;
- Заборонити виготовлення і продаж сигарет зі смаковими та ароматизованими добавками;
- Збільшення попереджень на пакуванні;
- Публічна звітність тютюнових корпорацій про склад тютюнової продукції.
Також Зоряна Скалецька заявила про наміри заборонити продаж тютюнових виробів неповнолітнім. В Україні давно діє ця заборона, проте, вочевидь, погано контролюється.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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