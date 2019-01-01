У Ківерцях понищили спортивний майданчик





Про це



Так, за словами Сергія, невідомі обрізали складові шведської стінки та вкрали гімнастичні кільця.



«Ми (активісти - ред. ) вперше помітили зникнення гімнастичних кілець 13 листопада. Наступного дня виявили пошкоджену шведську стінку. Якщо подібні випадки в майбутньому продовжуватимуться, то активісти самотужки здійснюватимуть пошук викраденого спортобладнання у пунктах прийому металобрухту з метою встановлення осіб, причетних до зникнення майна та притягнення їх до відповідальності»,– сказав Сергій Черкашин.



До слова, урочисте відкриття оновленого спортмайданчика відбулося 30 червня.

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