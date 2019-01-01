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У Ківерцях понищили спортивний майданчик

У Ківерцях понищили спортивний майданчик
У Ківерцях невідомі знищили гімнастичне обладнання на спортивному майданчику.

Про це Район in.ua повідомив активіст Сергій Черкашин.

Так, за словами Сергія, невідомі обрізали складові шведської стінки та вкрали гімнастичні кільця.

«Ми (активісти - ред. ) вперше помітили зникнення гімнастичних кілець 13 листопада. Наступного дня виявили пошкоджену шведську стінку. Якщо подібні випадки в майбутньому продовжуватимуться, то активісти самотужки здійснюватимуть пошук викраденого спортобладнання у пунктах прийому металобрухту з метою встановлення осіб, причетних до зникнення майна та притягнення їх до відповідальності»,– сказав Сергій Черкашин.

До слова, урочисте відкриття оновленого спортмайданчика відбулося 30 червня.

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Теги: Ківерці, спортмайданчик
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Коментарі 1
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Оце для такого бидла щось будувати? Ця країна не виліковна! :(
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