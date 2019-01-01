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На трасі «Київ-Ковель-Ягодин» збили і переїхали лося

На трасі «Київ-Ковель-Ягодин» збили і переїхали лося
На трасі "Київ-Ковель-Ягодин" автомобіль збив лося.

Автопригода сталася близько третьої години ночі 17 листопада. Від отриманих травм тварина загинула на місці ДТП.

Так, автомобіль Scania R420 рухався з Києва у напрямку Сарн. За кермом автомобіля був киянин. Лось раптово вибіг на проїзну частину та потрапив під колеса вантажівки. Від удару тварину відкинуло на зустрічну смугу, де її переїхав Volkswagen Touran.

Лось загинув на місці пригоди. Обидва транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень.

До слова, у листопаді 2018 року лося європейського виключили з Червоної книги, дозволивши полювання на нього. Міністерство екології подало апеляцію на це рішення й виграло її 8 квітня 2019 року. Тож нині лосі - червонокнижні тварини. Минулоріч уряд встановив рекордний штраф за вбивство цієї тварини - 130 тисяч гривень.

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Теги: лось, загибель
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