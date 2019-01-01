У Луцьку водій Ford здійснював небезпечні маневри під час дорожнього руху. ВІДЕО





Інцидент трапився сьогодні, 18 листопада, вранці, - повідомляє



Екіпаж патрульних рухався на вулиці Василя Мойсея та помітив, як автомобіль Ford Focus здійснив зміну напрямку руху, чим спричинив створення аварійної обстановки, а саме - примусив інших учасників дорожнього руху різко змінити швидкість або напрямок руху.



У 21-річного водія вилучили посвідчення водія та склали необхідні матеріали, які передадуть на розгляд суду.



"Шановні водії! Обов’язково зважайте на погодні умови, враховуйте дорожню обстановку та сумлінно дотримуйтесь Правил дорожнього руху!

Будьте уважні!", - йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку патрульні затримали водія Ford Focus, який маневрував на трасі під час автомобільного руху.Інцидент трапився сьогодні, 18 листопада, вранці, - повідомляє патрульна поліція Волині Екіпаж патрульних рухався на вулиці Василя Мойсея та помітив, як автомобіль Ford Focus здійснив зміну напрямку руху, чим спричинив створення аварійної обстановки, а саме - примусив інших учасників дорожнього руху різко змінити швидкість або напрямок руху.У 21-річного водія вилучили посвідчення водія та склали необхідні матеріали, які передадуть на розгляд суду."Шановні водії! Обов’язково зважайте на погодні умови, враховуйте дорожню обстановку та сумлінно дотримуйтесь Правил дорожнього руху!Будьте уважні!", - йдеться у повідомленні.

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