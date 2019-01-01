У Луцьку водій-порушник втікав від патрульної поліції. ВІДЕО
Сьогодні, 12:40
У Луцьку патрульна поліція зранку зловила декілька водіїв-порушників, які створили аварійну ситуацію на дорозі.
Про це повідомляє патрульна поліція Волині.
Так, лише один екіпаж за перші дві години ранкового патрулювання притягнув до адміністративної відповідальності кількох водіїв.
На першому фрагменті – водій пролітає на червоне світло на вулиці Ківерцівській і йому байдуже, що поруч проїжджає поліція і десятки інших водіїв, яких він наражає на небезпеку та яким створює аварійні ситуації. Його наздоганяють – штраф 425 гривень.
Другий випадок – водій порушив правила дорожнього руху на вулиці Шевченка, повернувши ліворуч і при цьому перетнувши суцільну лінію горизонтальної розмітки. Хоча всього за кілька метрів міг повернути без порушень. Більше того, водій намагався втекти від патрульних, об’їхавши супермаркет. Але все ж відповідальності не уник – штраф 425 гривень.
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Про це повідомляє патрульна поліція Волині.
Так, лише один екіпаж за перші дві години ранкового патрулювання притягнув до адміністративної відповідальності кількох водіїв.
На першому фрагменті – водій пролітає на червоне світло на вулиці Ківерцівській і йому байдуже, що поруч проїжджає поліція і десятки інших водіїв, яких він наражає на небезпеку та яким створює аварійні ситуації. Його наздоганяють – штраф 425 гривень.
Другий випадок – водій порушив правила дорожнього руху на вулиці Шевченка, повернувши ліворуч і при цьому перетнувши суцільну лінію горизонтальної розмітки. Хоча всього за кілька метрів міг повернути без порушень. Більше того, водій намагався втекти від патрульних, об’їхавши супермаркет. Але все ж відповідальності не уник – штраф 425 гривень.
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