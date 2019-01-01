У Луцьку водій-порушник втікав від патрульної поліції. ВІДЕО





Про це повідомляє



Так, лише один екіпаж за перші дві години ранкового патрулювання притягнув до адміністративної відповідальності кількох водіїв.



На першому фрагменті – водій пролітає на червоне світло на вулиці Ківерцівській і йому байдуже, що поруч проїжджає поліція і десятки інших водіїв, яких він наражає на небезпеку та яким створює аварійні ситуації. Його наздоганяють – штраф 425 гривень.



Другий випадок – водій порушив правила дорожнього руху на вулиці Шевченка, повернувши ліворуч і при цьому перетнувши суцільну лінію горизонтальної розмітки. Хоча всього за кілька метрів міг повернути без порушень. Більше того, водій намагався втекти від патрульних, об’їхавши супермаркет. Але все ж відповідальності не уник – штраф 425 гривень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку патрульна поліція зранку зловила декілька водіїв-порушників, які створили аварійну ситуацію на дорозі.Про це повідомляє патрульна поліція Волині Так, лише один екіпаж за перші дві години ранкового патрулювання притягнув до адміністративної відповідальності кількох водіїв.На першому фрагменті – водій пролітає на червоне світло на вулиці Ківерцівській і йому байдуже, що поруч проїжджає поліція і десятки інших водіїв, яких він наражає на небезпеку та яким створює аварійні ситуації. Його наздоганяють – штраф 425 гривень.Другий випадок – водій порушив правила дорожнього руху на вулиці Шевченка, повернувши ліворуч і при цьому перетнувши суцільну лінію горизонтальної розмітки. Хоча всього за кілька метрів міг повернути без порушень. Більше того, водій намагався втекти від патрульних, об’їхавши супермаркет. Але все ж відповідальності не уник – штраф 425 гривень.

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