вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку водій-порушник втікав від патрульної поліції. ВІДЕО

У Луцьку водій-порушник втікав від патрульної поліції. ВІДЕО
У Луцьку патрульна поліція зранку зловила декілька водіїв-порушників, які створили аварійну ситуацію на дорозі.

Про це повідомляє патрульна поліція Волині.

Так, лише один екіпаж за перші дві години ранкового патрулювання притягнув до адміністративної відповідальності кількох водіїв.

На першому фрагменті – водій пролітає на червоне світло на вулиці Ківерцівській і йому байдуже, що поруч проїжджає поліція і десятки інших водіїв, яких він наражає на небезпеку та яким створює аварійні ситуації. Його наздоганяють – штраф 425 гривень.

Другий випадок – водій порушив правила дорожнього руху на вулиці Шевченка, повернувши ліворуч і при цьому перетнувши суцільну лінію горизонтальної розмітки. Хоча всього за кілька метрів міг повернути без порушень. Більше того, водій намагався втекти від патрульних, об’їхавши супермаркет. Але все ж відповідальності не уник – штраф 425 гривень.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, водії-порушники, патрульна поліція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Молоді і «зелені»: студентські фото відомих на Волині людей
Зупинити серце, аби «перешити» і продовжити життя: репортаж з операційної обласної лікарні. ФОТО 18+
Повідомили, чи потрібні будуть студентські та учнівські після введення е-квитка
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Підприємцям із Центрального ринку пропонують переїхати на нове місце
Сьогодні, 12:52
Боратинська вчителька стала призеркою конкурсу «Учитель року»
Сьогодні, 12:50
У Луцьку водій-порушник втікав від патрульної поліції. ВІДЕО
Сьогодні, 12:40
Через вірус Коксакі закрили 8 класів у школі на Одещині
Сьогодні, 12:18
У Луцьку виступить легендарний цирк «Олімп»: розігрують квитки*
Сьогодні, 12:10
Схожі новини
У Луцьку п'яний водій ганяв по місту. ВІДЕО У Луцьку п'яний водій ганяв по місту. ВІДЕО
05 листопад, 18:10
У Луцьку патрульні зловили п'яного водія У Луцьку патрульні зловили п'яного водія
01 листопад, 10:43
У Луцьку водій пропонував патрульним 100 гривень хабара. ВІДЕО У Луцьку водій пропонував патрульним 100 гривень хабара. ВІДЕО
18 жовтень, 11:41
У Луцьку патрульні зловили «шумахера» з фейковими документами У Луцьку патрульні зловили «шумахера» з фейковими документами
10 жовтень, 12:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
18 листопада на Волині: гортаючи календар
18 листопад, 00:00
 1
Підприємцям із Центрального ринку пропонують переїхати на нове місце
Сьогодні, 12:52
 0
Боратинська вчителька стала призеркою конкурсу «Учитель року»
Сьогодні, 12:50
 0
У Луцьку водій-порушник втікав від патрульної поліції. ВІДЕО
Сьогодні, 12:40
 0
Через вірус Коксакі закрили 8 класів у школі на Одещині
Сьогодні, 12:18
 0
Медіа
відео
1/8
﻿