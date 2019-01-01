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Ковельські дітлахи перемогли у чемпіонаті з плавання

Ковельські дітлахи перемогли у чемпіонаті з плавання
У Ковелі відбувся відкритий чемпіонат спортивної школи імені Євгена Кондратовича з плавання вільним стилем.

Про це пише Район.Ковель

У чемпіонаті взяли участь 127 спортсменів (82 юнаки та 45 дівчат), які представляли команди Ковеля та Вараша (Рівненська області). На змаганнях успішно виступили ковельчани.

У віковій категорії 2010 року народження і молодші переможцями та призерами на 50-метрівці стали: 1 місце – Вікторія Пінчук, ІІ – Каріна Миколайчук, ІІІ – Дарина Гоцуляк. Серед юнаків перемогу здобув Трофім Чечель, ІІ результат – у Влада Пескова, ІІІ – Максима Кудиновича.

У групі 2008-2009 років народження на плавальних доріжках 50-100 м серед дівчат чемпіонкою стала Мар’яна Марчук, серед юнаків «срібло» виборов Влад Пархомук.

Серед плавців 2006-2007 року народження на дистанціях 50-100-200 м впевнено перемогли вихованки тренера Савлука В.О. – Наталія Падалюк (перше місце), Софія Єрмолаєва (друге), Уляна Єрмолаєва (третє). Серед юнаків першим прийшов до фінішу Ілля Ляшук , 3 місце посів Олександр Скороход.

Серед спортсменів 2005 року народження і старших на доріжках 50-100-200 м перемогу святкував Даниїл Сарапін.

Ковельські дітлахи перемогли у чемпіонаті з плавання

Ковельські дітлахи перемогли у чемпіонаті з плавання



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Теги: чемпіонат, плавання, ковель, діти
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