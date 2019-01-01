Ковельські дітлахи перемогли у чемпіонаті з плавання





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У чемпіонаті взяли участь 127 спортсменів (82 юнаки та 45 дівчат), які представляли команди Ковеля та Вараша (Рівненська області). На змаганнях успішно виступили ковельчани.



У віковій категорії 2010 року народження і молодші переможцями та призерами на 50-метрівці стали: 1 місце – Вікторія Пінчук, ІІ – Каріна Миколайчук, ІІІ – Дарина Гоцуляк. Серед юнаків перемогу здобув Трофім Чечель, ІІ результат – у Влада Пескова, ІІІ – Максима Кудиновича.



У групі 2008-2009 років народження на плавальних доріжках 50-100 м серед дівчат чемпіонкою стала Мар’яна Марчук, серед юнаків «срібло» виборов Влад Пархомук.



Серед плавців 2006-2007 року народження на дистанціях 50-100-200 м впевнено перемогли вихованки тренера Савлука В.О. – Наталія Падалюк (перше місце), Софія Єрмолаєва (друге), Уляна Єрмолаєва (третє). Серед юнаків першим прийшов до фінішу Ілля Ляшук , 3 місце посів Олександр Скороход.



Серед спортсменів 2005 року народження і старших на доріжках 50-100-200 м перемогу святкував Даниїл Сарапін.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі відбувся відкритий чемпіонат спортивної школи імені Євгена Кондратовича з плавання вільним стилем.Про це пише Район.Ковель У чемпіонаті взяли участь 127 спортсменів (82 юнаки та 45 дівчат), які представляли команди Ковеля та Вараша (Рівненська області). На змаганнях успішно виступили ковельчани.У віковій категорії 2010 року народження і молодші переможцями та призерами на 50-метрівці стали: 1 місце –, ІІ –, ІІІ –. Серед юнаків перемогу здобув Трофім Чечель, ІІ результат – у, ІІІ –У групі 2008-2009 років народження на плавальних доріжках 50-100 м серед дівчат чемпіонкою стала, серед юнаків «срібло» виборовСеред плавців 2006-2007 року народження на дистанціях 50-100-200 м впевнено перемогли вихованки тренера Савлука В.О. –(перше місце),(друге),(третє). Серед юнаків першим прийшов до фінішу, 3 місце посівСеред спортсменів 2005 року народження і старших на доріжках 50-100-200 м перемогу святкував

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