У Луцьку на Шопена зіткнулися дві автівки: деталі аварії
Сьогодні, 15:15
У Луцьку на Шопена трапилася дорожньо-транспортна подія за участю двох автомобілів: ВАЗ і Mercedes на іноземній реєстрації.
Про це інформує патрульна поліція Волині.
Нагадаємо, аварія сталася сьогодні, 23 листопада, по обіді.
Повідомили, внаслідок аварії травмувався водій автомобіля ВАЗ. Чоловіка на місці події оглянули медики швидкої допомоги та забрали на детальний огляд у Луцьку міську клініку №2.
Зі слів фельдшера, у потерпілого закрита черепно-мозкова травма.
На місці аварії працює поліція.
Зауважимо, за кермом однієї з автівок був батько буктюберки Анни Єкименко-Поліщук. Вона просить усіх, хто бачив аварію чи мав реєстратор, написати чи подзвонити за номером: 0954807588.
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Про це інформує патрульна поліція Волині.
Нагадаємо, аварія сталася сьогодні, 23 листопада, по обіді.
Повідомили, внаслідок аварії травмувався водій автомобіля ВАЗ. Чоловіка на місці події оглянули медики швидкої допомоги та забрали на детальний огляд у Луцьку міську клініку №2.
Зі слів фельдшера, у потерпілого закрита черепно-мозкова травма.
На місці аварії працює поліція.
Зауважимо, за кермом однієї з автівок був батько буктюберки Анни Єкименко-Поліщук. Вона просить усіх, хто бачив аварію чи мав реєстратор, написати чи подзвонити за номером: 0954807588.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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