вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку на Шопена зіткнулися дві автівки: деталі аварії

У Луцьку на Шопена зіткнулися дві автівки: деталі аварії
У Луцьку на Шопена трапилася дорожньо-транспортна подія за участю двох автомобілів: ВАЗ і Mercedes на іноземній реєстрації.

Про це інформує патрульна поліція Волині.

Нагадаємо, аварія сталася сьогодні, 23 листопада, по обіді.

Повідомили, внаслідок аварії травмувався водій автомобіля ВАЗ. Чоловіка на місці події оглянули медики швидкої допомоги та забрали на детальний огляд у Луцьку міську клініку №2.

Зі слів фельдшера, у потерпілого закрита черепно-мозкова травма.

На місці аварії працює поліція.

Зауважимо, за кермом однієї з автівок був батько буктюберки Анни Єкименко-Поліщук. Вона просить усіх, хто бачив аварію чи мав реєстратор, написати чи подзвонити за номером: 0954807588.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, ДТП, Луцьк, деталі
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Молоді і «зелені»: студентські фото відомих на Волині людей
Зупинити серце, аби «перешити» і продовжити життя: репортаж з операційної обласної лікарні. ФОТО 18+
Повідомили, чи потрібні будуть студентські та учнівські після введення е-квитка
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Падалко запросила доларового мільйонера Євгенія Черняка до Луцька. ФОТО
Сьогодні, 15:27
У Луцьку на Шопена зіткнулися дві автівки: деталі аварії
Сьогодні, 15:15
У селі під Луцьком відзначили престольне свято. ФОТО
Сьогодні, 15:00
У Луцьку зіткнулися дві автівки: шукають очевидців аварії
Сьогодні, 14:52
Поблизу села Прилуцьке знайшли артилерійський снаряд
Сьогодні, 14:35
Схожі новини
У Луцьку зіткнулися дві автівки: шукають очевидців аварії У Луцьку зіткнулися дві автівки: шукають очевидців аварії
Сьогодні, 14:52
У Луцьку легковик врізався в автобус У Луцьку легковик врізався в автобус
21 листопад, 10:05
Зіткнення двох вантажівок на Набережній у Луцьку: деталі смертельної аварії Зіткнення двох вантажівок на Набережній у Луцьку: деталі смертельної аварії
16 листопад, 09:49
У Луцьку на «зебрі» збили двох дівчат-підлітків: одна з потерпілих — в реанімації. ФОТО У Луцьку на «зебрі» збили двох дівчат-підлітків: одна з потерпілих — в реанімації. ФОТО
15 листопад, 21:09
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Падалко запросила доларового мільйонера Євгенія Черняка до Луцька. ФОТО
Сьогодні, 15:27
 0
У Луцьку на Шопена зіткнулися дві автівки: деталі аварії
Сьогодні, 15:15
 0
У селі під Луцьком відзначили престольне свято. ФОТО
Сьогодні, 15:00
 0
У Луцьку зіткнулися дві автівки: шукають очевидців аварії
Сьогодні, 14:52
 0
Поблизу села Прилуцьке знайшли артилерійський снаряд
Сьогодні, 14:35
 0
Медіа
відео
1/8