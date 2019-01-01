У ЗМІ назвали ім'я оперуповноваженого, якого затримали на хабарі у Луцьку

Віктор Турич – колишній працівник кіберполіції.



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Окрім цього, на сайті



Оперуповноваженого Турича Віктора затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.



Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання відносно нього запобіжного заходу.



ДБР кваліфікує дії правоохоронця як одержання службовою особою для себе неправомірної вигоди за вчинення або не вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України).



У разі доведення вини, поліцейському загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.



Нагадаємо, оперуповноваженого Волинського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України викрили на вимаганні й одержанні 3000 доларів США хабара. За таку суму правоохоронець пообіцяв не притягувати до кримінальної відповідальності громадянина, який займався діяльністю, пов’язаною з обігом криптовалюти.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Днями у Луцьку затримали працівника Волинського управління департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України під час спроби отримання неправомірної грошової вигоди у сумі 3 тисячі умовних одиниць. Ним виявився оперуповноважений відділу моніторингу та зонального контролю ДВБ Волинського управління– колишній працівник кіберполіції.Про це пишуть " Волинські новини " з посиланням на власні джерела.Окрім цього, на сайті Police.Control.Ukraine . йдеться про те, що правоохоронець вимагав та одержав від громадянина, який працює фрілансером у сфері IT, неправомірну вигоду в сумі 3 000 доларів США. За гроші правоохоронець обіцяв не повідомляти підрозділи поліції по боротьбі з кіберзлочинністю про нібито протиправну діяльність потерпілого, яка полягала у поширенні вірусних програм».Оперуповноваженого Турича Віктора затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання відносно нього запобіжного заходу.ДБР кваліфікує дії правоохоронця як одержання службовою особою для себе неправомірної вигоди за вчинення або не вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України).У разі доведення вини, поліцейському загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.Нагадаємо, оперуповноваженого Волинського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України. За таку суму правоохоронець пообіцяв не притягувати до кримінальної відповідальності громадянина, який займався діяльністю, пов’язаною з обігом криптовалюти.

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