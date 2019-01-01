На Волині п'яний водій, тікаючи від поліції, вчинив аварію з автівкою правоохоронців
Сьогодні, 17:30
Сьогодні, 23 листопада, співробітники групи реагування патрульної поліції на вулиці в райцентрі Камінь-Каширський виявили автомобіль MERCEDES BENZ – 320, який рухався, порушуючи правила дорожнього руху.
Його водій не виконав законні вимоги поліцейських про зупинку й почав утікати. Під час переслідування правопорушник скоїв дорожнього-транспортну пригоду, в якій було пошкоджено поліцейський автомобіль, повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Зловмисника правоохоронці зупинили та затримали в селі Клітицьк цього ж району. За кермом виявився раніше судимий 32-річний житель райцентру. Автомобіль зловмисника помістили на арештмайданчик.
На правопорушника поліцейські скали шість адміністративних матеріалів, у тому числі й за керування транспортом у стані сп’яніння. До слова, за неодноразове керування транспортним засобом у стані сп’янніння волинянин уже був позбавлений права керування.
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Його водій не виконав законні вимоги поліцейських про зупинку й почав утікати. Під час переслідування правопорушник скоїв дорожнього-транспортну пригоду, в якій було пошкоджено поліцейський автомобіль, повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Зловмисника правоохоронці зупинили та затримали в селі Клітицьк цього ж району. За кермом виявився раніше судимий 32-річний житель райцентру. Автомобіль зловмисника помістили на арештмайданчик.
На правопорушника поліцейські скали шість адміністративних матеріалів, у тому числі й за керування транспортом у стані сп’яніння. До слова, за неодноразове керування транспортним засобом у стані сп’янніння волинянин уже був позбавлений права керування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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