На Волині п'яний водій, тікаючи від поліції, вчинив аварію з автівкою правоохоронців

Сьогодні, 23 листопада, співробітники групи реагування патрульної поліції на вулиці в райцентрі Камінь-Каширський виявили автомобіль MERCEDES BENZ – 320, який рухався, порушуючи правила дорожнього руху.Його водій не виконав законні вимоги поліцейських про зупинку й почав утікати. Під час переслідування правопорушник скоїв дорожнього-транспортну пригоду, в якій було пошкоджено поліцейський автомобіль, повідомляє сектор комунікації поліції Волині.Зловмисника правоохоронці зупинили та затримали в селі Клітицьк цього ж району. За кермом виявився раніше судимий 32-річний житель райцентру. Автомобіль зловмисника помістили на арештмайданчик.На правопорушника поліцейські скали шість адміністративних матеріалів, у тому числі й за керування транспортом у стані сп’яніння. До слова, за неодноразове керування транспортним засобом у стані сп’янніння волинянин уже був позбавлений права керування.