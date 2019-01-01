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У Луцьку сталася пожежа у житловому будинку: є постраждалі. ФОТО. ВІДЕО

У Луцьку сталася пожежа у житловому будинку: є постраждалі. ФОТО. ВІДЕО
У Луцьку виникла пожежа у житловому будинку на вулиці Даньшина.

Про це ІА "Конкурент" повідомили очевидці.

Пожежа виникла в квартирі на третьому поверсі 5-поверхового будинку за адресою: вулиця Даньшина, 2.

На місце події приїхали дві машини пожежно-рятувальної служби та медики.

Як стало відомо, є потерпілі. З квартири винесли дитину, але після огляду медиків її відпустили.

За попередньою інформацією, щонайменше одну людину госпіталізували.

У Луцьку сталася пожежа у житловому будинку: є постраждалі. ФОТО. ВІДЕО
У Луцьку сталася пожежа у житловому будинку: є постраждалі. ФОТО. ВІДЕО



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Теги: пожежа, Даньшина, Луцьк
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