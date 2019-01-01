У Луцьку сталася пожежа у житловому будинку: є постраждалі. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 19:57
У Луцьку виникла пожежа у житловому будинку на вулиці Даньшина.
Про це ІА "Конкурент" повідомили очевидці.
Пожежа виникла в квартирі на третьому поверсі 5-поверхового будинку за адресою: вулиця Даньшина, 2.
На місце події приїхали дві машини пожежно-рятувальної служби та медики.
Як стало відомо, є потерпілі. З квартири винесли дитину, але після огляду медиків її відпустили.
За попередньою інформацією, щонайменше одну людину госпіталізували.
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Про це ІА "Конкурент" повідомили очевидці.
Пожежа виникла в квартирі на третьому поверсі 5-поверхового будинку за адресою: вулиця Даньшина, 2.
На місце події приїхали дві машини пожежно-рятувальної служби та медики.
Як стало відомо, є потерпілі. З квартири винесли дитину, але після огляду медиків її відпустили.
За попередньою інформацією, щонайменше одну людину госпіталізували.
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