У Луцьку сталася пожежа у житловому будинку: є постраждалі. ФОТО. ВІДЕО





Про це ІА "



Пожежа виникла в квартирі на третьому поверсі 5-поверхового будинку за адресою: вулиця Даньшина, 2.



На місце події приїхали дві машини пожежно-рятувальної служби та медики.



Як стало відомо, є потерпілі. З квартири винесли дитину, але після огляду медиків її відпустили.



За попередньою інформацією, щонайменше одну людину госпіталізували.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку виникла пожежа у житловому будинку на вулиці Даньшина.Про це ІА " Конкурент " повідомили очевидці.Пожежа виникла в квартирі на третьому поверсі 5-поверхового будинку за адресою: вулиця Даньшина, 2.На місце події приїхали дві машини пожежно-рятувальної служби та медики.Як стало відомо, є потерпілі. З квартири винесли дитину, але після огляду медиків її відпустили.За попередньою інформацією, щонайменше одну людину госпіталізували.

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