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«Волинь» проти «Миколаєва» зіграла внічию у домашньому поєдинку

«Волинь» проти «Миколаєва» зіграла внічию у домашньому поєдинку
Домашнім поєдинком проти «Миколаєва» ФК «Волинь» завершали футбольний рік 2019.

З перших хвилин «хрестоносці» заволоділи ініціативою та, здебільшого, правим флангом намагалися доставити м’яча до воріт гостей. Однак до реальних можливостей для взяття воріт справа не доходила, - пише ІА Волинські новини.

Миколаївцям же, які з середини тайму створили декілька моментів біля воріт «Волині», вдалося реалізувати один гол на 41 хвилині, коли Войцеховський пробив точно у верхній кут воріт Леванідова.

Уже з початком другого тайму лучани намагалися відігратися, що вдалося зробити на 55 хвилині, коли з пенальті забив Кожанов.

«Волинь» продовжувала створювати момент за моментом, але усі намагання лучан зводилися нанівець через голкіпера гостей, який піймав «кураж» та відбивав усе, що летіло у ствір його воріт.

Незважаючи на 6 доданих хвилин, забити ще та здобути дев’яту поспіль перемогу «Волині» не вдалося, проте на зимові канікули підопічні Тлумака йдуть на першому місці.

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Теги: волинь, футбол, спорт
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