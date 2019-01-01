«Волинь» проти «Миколаєва» зіграла внічию у домашньому поєдинку





З перших хвилин «хрестоносці» заволоділи ініціативою та, здебільшого, правим флангом намагалися доставити м’яча до воріт гостей. Однак до реальних можливостей для взяття воріт справа не доходила, - пише



Миколаївцям же, які з середини тайму створили декілька моментів біля воріт «Волині», вдалося реалізувати один гол на 41 хвилині, коли Войцеховський пробив точно у верхній кут воріт Леванідова.



Уже з початком другого тайму лучани намагалися відігратися, що вдалося зробити на 55 хвилині, коли з пенальті забив Кожанов.



«Волинь» продовжувала створювати момент за моментом, але усі намагання лучан зводилися нанівець через голкіпера гостей, який піймав «кураж» та відбивав усе, що летіло у ствір його воріт.



Незважаючи на 6 доданих хвилин, забити ще та здобути дев’яту поспіль перемогу «Волині» не вдалося, проте на зимові канікули підопічні Тлумака йдуть на першому місці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Домашнім поєдинком проти «Миколаєва» ФК «Волинь» завершали футбольний рік 2019.З перших хвилин «хрестоносці» заволоділи ініціативою та, здебільшого, правим флангом намагалися доставити м’яча до воріт гостей. Однак до реальних можливостей для взяття воріт справа не доходила, - пише ІА Волинські новини Миколаївцям же, які з середини тайму створили декілька моментів біля воріт «Волині», вдалося реалізувати один гол на 41 хвилині, коли Войцеховський пробив точно у верхній кут воріт Леванідова.Уже з початком другого тайму лучани намагалися відігратися, що вдалося зробити на 55 хвилині, коли з пенальті забив Кожанов.«Волинь» продовжувала створювати момент за моментом, але усі намагання лучан зводилися нанівець через голкіпера гостей, який піймав «кураж» та відбивав усе, що летіло у ствір його воріт.Незважаючи на 6 доданих хвилин, забити ще та здобути дев’яту поспіль перемогу «Волині» не вдалося, проте на зимові канікули підопічні Тлумака йдуть на першому місці.

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