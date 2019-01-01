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У Луцьку горить гаражний кооператив. ВІДЕО

У Луцьку горить гаражний кооператив. ВІДЕО
У Луцьку рятувальники гасять пожежу в одному з міських гаражних кооперативів.

Відео з місця пригоди опублікував у фейсбуці лучанин Сергій Поха.

Як повідомляють у коментарях до допису, загоряння відбулося на проспекті Волі, поблизу Міської поліклініки №1.

Також, коментатори додають, що можливою причиною пожежі був обігрівач.




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Теги: пожежа, луцьк, рятувальники
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