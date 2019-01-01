У Луцьку горить гаражний кооператив. ВІДЕО





Відео з місця пригоди опублікував у фейсбуці лучанин Сергій Поха.



Як повідомляють у коментарях до допису, загоряння відбулося на проспекті Волі, поблизу Міської поліклініки №1.



Також, коментатори додають, що можливою причиною пожежі був обігрівач.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку рятувальники гасять пожежу в одному з міських гаражних кооперативів.Відео з місця пригоди опублікував у фейсбуці лучанинЯк повідомляють у коментарях до допису, загоряння відбулося на проспекті Волі, поблизу Міської поліклініки №1.Також, коментатори додають, що можливою причиною пожежі був обігрівач.

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