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Волинянин повідомив про неправдивий злочин, аби під'їхати з поліцейськими до Іванич

Волинянин повідомив про неправдивий злочин, аби під'їхати з поліцейськими до Іванич
Житель села Радовичі Іваничівського району, перебуваючи у нетверезому стані, повідомив про крадіжку свого велосипеда, однак виклик виявився хибним.

Про це інформують у Іваничівському відділенні поліції на сторінці у facebook.

Як з'ясувалось, що чоловік викликав поліцію для того, аби із правоохоронцями під'їхати до Іванич.

Поліція наголошує, що за безпідставне звернення до правоохоронних органів із подальшим завідомо неправдивим повідомленням про вчинення злочину, надання неправдивих свідчень у рамках кримінального провадження, передбачає притягнення до кримінальної відповідальності за ст. 383 та ст. 384 ККУ. Покарання за вказані злочини передбачене у вигляді виправних робіт до двох років, арешту до 6 місяців, або обмеження волі від двох до п'яти років чи позбавлення волі на той самий строк.




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Теги: злочин, поліцейський, Волинь
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