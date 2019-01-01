Волинянин повідомив про неправдивий злочин, аби під'їхати з поліцейськими до Іванич

Житель села Радовичі Іваничівського району, перебуваючи у нетверезому стані, повідомив про крадіжку свого велосипеда, однак виклик виявився хибним.Про це інформують у Іваничівському відділенні поліції на сторінці у facebook.Як з'ясувалось, що чоловік викликав поліцію для того, аби із правоохоронцями під'їхати до Іванич.Поліція наголошує, що за безпідставне звернення до правоохоронних органів із подальшим завідомо неправдивим повідомленням про вчинення злочину, надання неправдивих свідчень у рамках кримінального провадження, передбачає притягнення до кримінальної відповідальності за ст. 383 та ст. 384 ККУ. Покарання за вказані злочини передбачене у вигляді виправних робіт до двох років, арешту до 6 місяців, або обмеження волі від двох до п'яти років чи позбавлення волі на той самий строк.