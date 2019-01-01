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Владика Михаїл співслужив з Епіфанієм у Дніпрі

Владика Михаїл співслужив з Епіфанієм у Дніпрі
Митрополит Луцький і Волинський Михаїл взяв участь у заходах з нагоди 25-річчя Дніпровської єпархії та 10-річчя від архієрейської хіротонії єпископа Дніпровського і Криворізького Симеона.

Про це інформує пресслужба Волинської єпархії Православної церкви України.

Божественну літургію у храмі ікони Божої Матері «Несподівана Радість» Дніпра очолив Митрополит Київський і всієї України Епіфаній. З ним, зокрема, співслужив, владика Михаїл.

Владика Михаїл співслужив з Епіфанієм у Дніпрі
Владика Михаїл співслужив з Епіфанієм у Дніпрі
Владика Михаїл співслужив з Епіфанієм у Дніпрі

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Теги: владика Михаїл, Дніпро, Епіфаній, співслужба
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