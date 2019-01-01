Владика Михаїл співслужив з Епіфанієм у Дніпрі

Михаїл взяв участь у заходах з нагоди 25-річчя Дніпровської єпархії та 10-річчя від архієрейської хіротонії єпископа Дніпровського і Криворізького Симеона.



Про це інформує пресслужба

Божественну літургію у храмі ікони Божої Матері «Несподівана Радість» Дніпра очолив Митрополит Київський і всієї України Епіфаній. З ним, зокрема, співслужив, владика Михаїл.





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Божественну літургію у храмі ікони Божої Матері «Несподівана Радість» Дніпра очолив Митрополит Київський і всієї України. З ним, зокрема, співслужив, владика Михаїл.

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