Владика Михаїл співслужив з Епіфанієм у Дніпрі
Сьогодні, 20:56
Митрополит Луцький і Волинський Михаїл взяв участь у заходах з нагоди 25-річчя Дніпровської єпархії та 10-річчя від архієрейської хіротонії єпископа Дніпровського і Криворізького Симеона.
Про це інформує пресслужба Волинської єпархії Православної церкви України.
Божественну літургію у храмі ікони Божої Матері «Несподівана Радість» Дніпра очолив Митрополит Київський і всієї України Епіфаній. З ним, зокрема, співслужив, владика Михаїл.
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Про це інформує пресслужба Волинської єпархії Православної церкви України.
Божественну літургію у храмі ікони Божої Матері «Несподівана Радість» Дніпра очолив Митрополит Київський і всієї України Епіфаній. З ним, зокрема, співслужив, владика Михаїл.
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