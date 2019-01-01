Лучани боргують захмарні суми за «комуналку»
Сьогодні, 09:05
Мешканці Луцька боргують космічні суми за житлово-комунальні послуги.
Про це йшлося у вівторок, 26 листопада, під час оперативної наради у Луцькраді.
Директор ТзОВ «Місцевий обчислювальний центр» Валентина Нестерук розповіла, що за 10 місяців цього року середній показник оплати за «комуналку» становить 92%. Переважна більшість лучан сумлінно сплачують за надані послуги.
Утім, станом на 1 жовтня борги мешканців міста за житлово-комунальні послуги склали 106 мільйонів гривень і зросли на 7,5 мільйонів із 1 січня. На 47% збільшились борги за теплопостачання – із 37 до 54 мільйонів.
«58 квартиронаймачів мають борги на понад 100 тисяч гривень. Більше 150 тисяч – 11 квартиронаймачів. Є вже споживач, що має борги більше 200 тисяч гривень. Приблизно 5-6% лучан накопичили основну масу заборгованості», – відзначила Валентина Нестерук.
В.о.мера Луцька Григорій Пустовіт закликав лучан заплатити за комунальні послуги, адже борги заважають нормальному функціонуванню підприємств, зокрема, ДКП «Луцьктепло». Зі злісними неплатниками, зокрема, деякими бізнесменами, треба судитися, наголосив він.
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Про це йшлося у вівторок, 26 листопада, під час оперативної наради у Луцькраді.
Директор ТзОВ «Місцевий обчислювальний центр» Валентина Нестерук розповіла, що за 10 місяців цього року середній показник оплати за «комуналку» становить 92%. Переважна більшість лучан сумлінно сплачують за надані послуги.
Утім, станом на 1 жовтня борги мешканців міста за житлово-комунальні послуги склали 106 мільйонів гривень і зросли на 7,5 мільйонів із 1 січня. На 47% збільшились борги за теплопостачання – із 37 до 54 мільйонів.
«58 квартиронаймачів мають борги на понад 100 тисяч гривень. Більше 150 тисяч – 11 квартиронаймачів. Є вже споживач, що має борги більше 200 тисяч гривень. Приблизно 5-6% лучан накопичили основну масу заборгованості», – відзначила Валентина Нестерук.
В.о.мера Луцька Григорій Пустовіт закликав лучан заплатити за комунальні послуги, адже борги заважають нормальному функціонуванню підприємств, зокрема, ДКП «Луцьктепло». Зі злісними неплатниками, зокрема, деякими бізнесменами, треба судитися, наголосив він.
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Коментарі 1
Так це ще тільки початок опалювального сезону,подивимось в квітні,а там....Вони ж дивляться медведчука,а той все спише,все до копійки.Вірте і далі,поки ще квартира ваша.
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