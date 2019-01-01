Лучани боргують захмарні суми за «комуналку»

Мешканці Луцька боргують космічні суми за житлово-комунальні послуги.Про це йшлося у вівторок, 26 листопада, під час оперативної наради у Луцькраді.Директор ТзОВ «Місцевий обчислювальний центр»розповіла, що за 10 місяців цього року середній показник оплати за «комуналку» становить 92%. Переважна більшість лучан сумлінно сплачують за надані послуги.Утім, станом на 1 жовтня борги мешканців міста за житлово-комунальні послуги склали 106 мільйонів гривень і зросли на 7,5 мільйонів із 1 січня. На 47% збільшились борги за теплопостачання – із 37 до 54 мільйонів.«58 квартиронаймачів мають борги на понад 100 тисяч гривень. Більше 150 тисяч – 11 квартиронаймачів. Є вже споживач, що має борги більше 200 тисяч гривень. Приблизно 5-6% лучан накопичили основну масу заборгованості», – відзначила Валентина Нестерук.В.о.мера Луцьказакликав лучан заплатити за комунальні послуги, адже борги заважають нормальному функціонуванню підприємств, зокрема, ДКП «Луцьктепло». Зі злісними неплатниками, зокрема, деякими бізнесменами, треба судитися, наголосив він.