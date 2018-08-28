Судили волинянин, які викрали 300 кілограм брухту з майстерні





Слухання справи відбулось 21 листопада, йдеться у вироку суду, повідомляє



У кінці березня обвинувачені, попередньо домовившись між собою про вчинення крадіжки з складського приміщення (майстерні), вночі відкрили вхідні двері, які не були зачинені на замок, проникли всередину, звідки таємно викрали: брухт чорного металу загальною масою 300 кілограмів, вартість якого, згідно з висновком судової товарознавчої експертизи, становить 1 620 гривень.



Зловмисники розпорядились вказаним майном на власний розсуд, завдавши майнову шкоду на вищевказану суму.



«Умисні дії підсудних кваліфікували за ч.3 ст.185 КК України, як таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинене за попередньою змовою групою осіб, поєднане з проникненням у інше приміщення», – йдеться у матеріалах справи.



Суд затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором та обвинуваченими.



Зловмисників визнали винними у вчиненні кримінального правопорушення та призначити їм покарання у виді позбавлення волі на строк 3 роки. На підставі ст. 75, 104, 76 КК України обох звільнили від відбування призначеного покарання, якщо вони протягом року не вчинять нового злочину, повідомлятимуть уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання або роботи; періодично з'являтимуться для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації.



Один з підсудних заплатить в дохід держави 628 гривень процесуальних витрат за проведення товарознавчої експертизи.



Головне фото - ілюстративне.

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