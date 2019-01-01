На Волині таксисту «впаяли» 17 тисяч гривень штрафу





Слухання справи відбувалось 20 листопада, йдеться в ухвалі суду, - пише



Так, 24 вересня о 15:20 підсудний на авто Volkswagen Passat, облаштованому ліхтарем таксі 579, надав послуги з перевезення двох пасажирів (жінка та дитина) з села Рокині Луцького району в село Копачівка Рожищенського району на таксі без відповідної ліцензії. Водій порушив вимоги ст.39 Закону України «Про автомобільний транспорт», вчинивши адміністративне правопорушення, передбачене ч.1 ст.164 КУпАП.



В судове засідання водій повторно не з'явився, хоча належним чином був повідомлений про дату, час та місце розгляду справи, про причини неявки суд не повідомив, клопотань про відкладення розгляду справи на адресу суду не надходило.



Суддя постановив визнати чоловіка винним у вчиненні адміністративного правопорушення та накласти адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 17 000 гривень.



Також він заплатить в дохід держави 384 гривні судового збору.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Рожищенський районний суд розглянув справу про притягнення до адмінвідповідальності чоловіка, який надавав послуги пасажирських перевезень без ліцензії.Слухання справи відбувалось 20 листопада, йдеться в ухвалі суду, - пише Район.Рожище Так, 24 вересня о 15:20 підсудний на авто Volkswagen Passat, облаштованому ліхтарем таксі 579, надав послуги з перевезення двох пасажирів (жінка та дитина) з села Рокині Луцького району в село Копачівка Рожищенського району на таксі без відповідної ліцензії. Водій порушив вимоги ст.39 Закону України «Про автомобільний транспорт», вчинивши адміністративне правопорушення, передбачене ч.1 ст.164 КУпАП.В судове засідання водій повторно не з'явився, хоча належним чином був повідомлений про дату, час та місце розгляду справи, про причини неявки суд не повідомив, клопотань про відкладення розгляду справи на адресу суду не надходило.Суддя постановив визнати чоловіка винним у вчиненні адміністративного правопорушення та накласти адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 17 000 гривень.Також він заплатить в дохід держави 384 гривні судового збору.

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