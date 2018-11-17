У Луцьку презентували унікальний мистецький простір «ГаРмИдЕр ангар-stage»





Захід відбувся у середу, 27 листопада.



«ГаРмИдЕр ангар-stage» функціонує у місті з серпня цього року, однак тут уже встигли організувати низку подій, що полюбилися лучанам та гостям міста. За словами творців «ГаРмИдЕр ангар-stage», цей простір - альтернатива будинкам культури, де можна проводити вистави, концерти, презентації проєктів, лекції тощо.



"Вірю, що ангар стане тим місцем, де люди матимуть можливість говорити, де вони об'єднаються і творитимуть нову культуру. Завдяки цьому Луцьк буде мінятися, сюди приїжджатимуть туристи", - зауважив актор Дмитро Безвербний.



Нині ж щоб цей простір міг функціонувати в холодну пору року, розпочали краундфандингову кампанію «Тепло і Світло» (



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