У Луцьку презентували унікальний мистецький простір «ГаРмИдЕр ангар-stage»
Сьогодні, 15:00
У Луцьку відбулася презентація унікального для міста та області мистецького простору - «ГаРмИдЕр ангар-stage».
Захід відбувся у середу, 27 листопада.
«ГаРмИдЕр ангар-stage» функціонує у місті з серпня цього року, однак тут уже встигли організувати низку подій, що полюбилися лучанам та гостям міста. За словами творців «ГаРмИдЕр ангар-stage», цей простір - альтернатива будинкам культури, де можна проводити вистави, концерти, презентації проєктів, лекції тощо.
"Вірю, що ангар стане тим місцем, де люди матимуть можливість говорити, де вони об'єднаються і творитимуть нову культуру. Завдяки цьому Луцьк буде мінятися, сюди приїжджатимуть туристи", - зауважив актор Дмитро Безвербний.
Нині ж щоб цей простір міг функціонувати в холодну пору року, розпочали краундфандингову кампанію «Тепло і Світло» (https://biggggidea.com/project/teplo-i-svitlo/). На сайті «Спільнокошт» збирають гроші на закупівлю і встановлення теплового й світлового обладнання.
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Захід відбувся у середу, 27 листопада.
«ГаРмИдЕр ангар-stage» функціонує у місті з серпня цього року, однак тут уже встигли організувати низку подій, що полюбилися лучанам та гостям міста. За словами творців «ГаРмИдЕр ангар-stage», цей простір - альтернатива будинкам культури, де можна проводити вистави, концерти, презентації проєктів, лекції тощо.
"Вірю, що ангар стане тим місцем, де люди матимуть можливість говорити, де вони об'єднаються і творитимуть нову культуру. Завдяки цьому Луцьк буде мінятися, сюди приїжджатимуть туристи", - зауважив актор Дмитро Безвербний.
Нині ж щоб цей простір міг функціонувати в холодну пору року, розпочали краундфандингову кампанію «Тепло і Світло» (https://biggggidea.com/project/teplo-i-svitlo/). На сайті «Спільнокошт» збирають гроші на закупівлю і встановлення теплового й світлового обладнання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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