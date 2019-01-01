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Викрадені в Білорусі коштовності знайшли у ломбардах Волині

Викрадені в Білорусі коштовності знайшли у ломбардах Волині
Суд дозволив поліції вилучити з ломбардів ювелірні вибори, які були викрадені з помешкання в Булорусі.

На території Республіки Білорусь у серпні 2018 року шляхом віджиму віконної рами невідома особа проникла до приватної квартири і вкрала грошові кошти та ювелірні вироби, які належать трьом її мешканцям. Загальна сума викраденого становить 24 тисячі 583 рублі, - пише "Район. Ковель".

Слідство доручили проводити слідчому з особливо важливих справ у розслідуванні злочинів проти власності.

Під час розслідування з’ясували, що викрадені ювелірні вироби знаходяться у двох ломбардах міста Ковеля – на бульварі Лесі Українки та вулиці Сагайдачного.

Слідчий комітет Республіки Білорусь у Мінській області, у провадженні якого перебуває кримінальна справа, звернувся до слідчого відділення Ковельського відділу поліції про надання правової допомоги, а саме подання клопотання до Ковельського міськрайонного суду з проханням вилучити з ломбардів міста ювелірні вироби.

Суд задовольнив дане клопотання.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: Білорусь, викрадені коштовності, Волинь
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