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У Луцьку маршрутка з пасажирами «летіла» на червоне світло. ВІДЕО

У Луцьку маршрутка з пасажирами «летіла» на червоне світло. ВІДЕО
Луцькі патрульні оштрафували водія маршрутки, який проїхався на заборонений сигнал світлофора.

Про це повідомляє патрульна поліція Волині.

Так, сьогодні вранці на проспекті Відродження екіпаж патрульних помітив маршрутне транспортне таксі, водій якого проїхав на заборонний сигнал світлофора.

Керманича зупинили та винесли постанову за ч. 2 ст. 122 (проїзд на заборонний сигнал світлофора) КУпАП, штраф за це – 425 гривень. Порушує правила цей чоловік вже не вперше. Тож з 25-річним водієм провели профілактичну бесіду щодо запобігання порушень Правил дорожнього руху у майбутньому.

Зауважують, що за перших 10 місяців 2019 року у Волинській області трапилось 13 ДТП з травмованими внаслідок порушень Правил дорожнього руху водіями автобусів.



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Теги: Луцьк, маршрутка, червоне світло
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