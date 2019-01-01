Показали, який вигляд матиме сцена «Євробачення 2020»
Сьогодні, 02:14
Організаторі пісенного конкурсу Євробачення представили дизайн сцени, на якій виступатимуть учасники у нідерландському Роттердамі.
Про це пише UA.NEWS.
Як повідомляється на офіційному сайті конкурсу, розробкою і оформленням сцени Євробачення 2020 займався всесвітньо відомий дизайнер Флоріан Відер, на рахунку якого – сцена минулорічного конкурсу, оформлення майданчиків для MTV Awards і Emmy Awards.
Він розповів, що в роботі він був натхненний голландським ландшафтом і офіційним слоганом конкурсу – Open Up («Відкрийся»).
В результаті дизайн сцени показує зв’язок між небом, морем і землею:
«Горизонт пов’язує ці елементи, і буде працювати як вікно, яке відкриває світ Євробачення 2020. План поверхів сцени натхненні каналами і мостами, які з’єднують землю і воду в Нідерландах. Так ми хочемо максимально наблизити артистів до аудиторії».
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Про це пише UA.NEWS.
Як повідомляється на офіційному сайті конкурсу, розробкою і оформленням сцени Євробачення 2020 займався всесвітньо відомий дизайнер Флоріан Відер, на рахунку якого – сцена минулорічного конкурсу, оформлення майданчиків для MTV Awards і Emmy Awards.
Він розповів, що в роботі він був натхненний голландським ландшафтом і офіційним слоганом конкурсу – Open Up («Відкрийся»).
В результаті дизайн сцени показує зв’язок між небом, морем і землею:
«Горизонт пов’язує ці елементи, і буде працювати як вікно, яке відкриває світ Євробачення 2020. План поверхів сцени натхненні каналами і мостами, які з’єднують землю і воду в Нідерландах. Так ми хочемо максимально наблизити артистів до аудиторії».
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