Лучанин, намагаючись скоїти самогубство, порізав вени: деталі інциденту. ВІДЕО

та хотів вкоротити собі віку, порізавши вени.



Патрульна



Повідомляють, перед тим у чоловіка виник конфлікт з рідними. Громадянин зачинився в квартирі та взяв до рук ножа: так він і сидів на підлозі на кухні, стікаючи кров’ю. Його мати викликала патруль.



Командир 4 роти Дмитро Ліпчук розповів, чоловік був без свідомості, весь у крові, але його зуміли привести до тями, професійно надали домедичну допомогу до прибуття швидкої, наклавши джгут, дали води.



Чоловіка госпіталізували до обласної психлікарні.



"«Меня никто не любит», «Я самый плохой», «Что мне делать», - говорив потерпілий.



«Ми тобі допоможемо», «Треба жити», «У тебе є син», - відповідали патрульні.", - йдеться у повідомленні.



Головне фото - ілюстративне.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на Чорновола 3 грудня 35-річний чоловік зачинився у квартирі, порізавши вени.Патрульна поліція розповіла деталі інциденту.Повідомляють, перед тим у чоловіка виник конфлікт з рідними. Громадянин зачинився в квартирі та взяв до рук ножа: так він і сидів на підлозі на кухні, стікаючи кров’ю. Його мати викликала патруль.Командир 4 роти Дмитро Ліпчук розповів, чоловік був без свідомості, весь у крові, але його зуміли привести до тями, професійно надали домедичну допомогу до прибуття швидкої, наклавши джгут, дали води.Чоловіка госпіталізували до обласної психлікарні."«Меня никто не любит», «Я самый плохой», «Что мне делать», - говорив потерпілий.«Ми тобі допоможемо», «Треба жити», «У тебе є син», - відповідали патрульні.", - йдеться у повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію