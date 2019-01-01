вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Лучанин, намагаючись скоїти самогубство, порізав вени: деталі інциденту. ВІДЕО

Лучанин, намагаючись скоїти самогубство, порізав вени: деталі інциденту. ВІДЕО
У Луцьку на Чорновола 3 грудня 35-річний чоловік зачинився у квартирі та хотів вкоротити собі віку, порізавши вени.

Патрульна поліція розповіла деталі інциденту.

Повідомляють, перед тим у чоловіка виник конфлікт з рідними. Громадянин зачинився в квартирі та взяв до рук ножа: так він і сидів на підлозі на кухні, стікаючи кров’ю. Його мати викликала патруль.

Командир 4 роти Дмитро Ліпчук розповів, чоловік був без свідомості, весь у крові, але його зуміли привести до тями, професійно надали домедичну допомогу до прибуття швидкої, наклавши джгут, дали води.

Чоловіка госпіталізували до обласної психлікарні.

"«Меня никто не любит», «Я самый плохой», «Что мне делать», - говорив потерпілий.

«Ми тобі допоможемо», «Треба жити», «У тебе є син», - відповідали патрульні.", - йдеться у повідомленні.

Головне фото - ілюстративне.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, вчинити самогубство, патрульна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Погуляйко – новий голова Волинської ОДА. ФОТО
Робота для осіб з інвалідністю: на топовому підприємстві Волині розповідали про можливості співпраці
Представили нового очільника прокуратури Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Двоє українців та росіянка хотіли «посмажити шашликів» у зоні ЧАЕС. ВІДЕО
Сьогодні, 13:15
Лучанин, намагаючись скоїти самогубство, порізав вени: деталі інциденту. ВІДЕО
Сьогодні, 13:00
Повідомили, скільки землі отримали волинські атовці цьогоріч
Сьогодні, 12:50
Волинянина, який ножем у груди убив свою знайому, відправили до психлікарні
Сьогодні, 12:37
Водій вантажівки з Волині потрапив в аварію на Львівщині, є постраждалі
Сьогодні, 12:25
Схожі новини
У Луцьку патрульні затримали хлопця, який перебігав дорогу. ВІДЕО У Луцьку патрульні затримали хлопця, який перебігав дорогу. ВІДЕО
15 листопад, 14:20
У Луцьку патрульні двічі за ніч зупиняли п'яного водія У Луцьку патрульні двічі за ніч зупиняли п'яного водія
01 серпень, 16:40
У Луцьку затримали неповнолітніх хуліганів, які побили вікно медколеджу У Луцьку затримали неповнолітніх хуліганів, які побили вікно медколеджу
26 червень, 11:05
У Луцьку жінка-поліцейський в позаробочий час затримала двох хуліганів У Луцьку жінка-поліцейський в позаробочий час затримала двох хуліганів
06 квітень, 09:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Двоє українців та росіянка хотіли «посмажити шашликів» у зоні ЧАЕС. ВІДЕО
Сьогодні, 13:15
 0
Лучанин, намагаючись скоїти самогубство, порізав вени: деталі інциденту. ВІДЕО
Сьогодні, 13:00
 0
Повідомили, скільки землі отримали волинські атовці цьогоріч
Сьогодні, 12:50
 0
Волинянина, який ножем у груди убив свою знайому, відправили до психлікарні
Сьогодні, 12:37
 0
Водій вантажівки з Волині потрапив в аварію на Львівщині, є постраждалі
Сьогодні, 12:25
 0
Медіа
відео
1/8