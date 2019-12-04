У волинському місті встановлять сучасні LED-світильники





Ще на 8 планують облаштувати його у грудні, - пише



Як розповів начальник відділу будівництва, комунального господарства та газифікації міськвиконкому Богдан Миронюк, аби заощадити кошти встановлюють сучасні LED-світильники.



«Цього року було придбано 80 штук LED-світильників на 50 Вт і 3052 метрів кабелю. Освітили території на вулицях Св. Володимира 2-4-6-8 та 31, Винниченка 2-4-6 та 3-5-7-9-11-13-15-17, Грушевського 2-4 та 15, Гагаріна 6-8-10-12-14-16-18, Маяковського 11, Шахтарській 5-7-9, Небесної сотні 1-3, Стуса 2, Героїв АТО 8-10-12-14-16-18, Сковороди 26, Сонячна 6, Куліша 3, а також проспекти Дружби 10 та Перемоги 8-10-12-14-16-18. Окрім цього вже освічується 15 мікрорайон 15-16-18-19-20-21. Загалом виконано робіт на 333,3 тисячі гривень», – розповів Богдан Миронюк.



За його словами, ще у 8 частинах міста мають встановити вуличне освітлення до кінця цього року. Це буде своєрідним подарунком мешканцям цих вулиць на новорічно-різдвяні свята.



Так, аби освітити 5 мікрорайон 8-9-10, проспект Дружби 19-21, бульвар Шевченка 9-11-13-15-17-19-21-23-25, вулиці Святого Володимира 10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30, Шахтарську, Січових Стрільців 1-2-3-4, а також Героїв АТО 20-22-24-28-30 та Куліша 5-7 придбали 43 LED-світильники і 1600 метрів кабелю. Це обійдеться у 80,7 тисяч гривень.



Богдан Миронюк зауважив, що першочергово освітлюють ті частини міста, у яких найбільша інтенсивність руху, або ж ті, які найбільше цього потребують, адже там найтемніше.



Освітлювати внутрішньо-квартальні території міста планують і наступного року. Так, у планах на 2020 рік – 8 частин міста: вулиця Святого Володимира-вулиця Нововолинська, проспект дружби – вулиця Шахтарська, бульвар Шевченка – вулиця Піонерська, проспект Дружби – вулиця Кобзаря, поблизу будинків 1,2,3,5, 6,7, 12,13,14, що на 5 мікрорайоні, від вулиці Гагаріна до вулиці Соборної, а також від вулиці Грушевського до вулиці Маяковського. Окрім цього, хочуть встановити LED-світильники на Шахтарському мікрорайоні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську продовжують освітлювати внутрішньо-квартальні території. Вуличне освітлення встановили у 18 районах міста.Ще на 8 планують облаштувати його у грудні, - пише Нововлинськ.in.ua. Як розповів начальник відділу будівництва, комунального господарства та газифікації міськвиконкому, аби заощадити кошти встановлюють сучасні LED-світильники.«Цього року було придбано 80 штук LED-світильників на 50 Вт і 3052 метрів кабелю. Освітили території на вулицях Св. Володимира 2-4-6-8 та 31, Винниченка 2-4-6 та 3-5-7-9-11-13-15-17, Грушевського 2-4 та 15, Гагаріна 6-8-10-12-14-16-18, Маяковського 11, Шахтарській 5-7-9, Небесної сотні 1-3, Стуса 2, Героїв АТО 8-10-12-14-16-18, Сковороди 26, Сонячна 6, Куліша 3, а також проспекти Дружби 10 та Перемоги 8-10-12-14-16-18. Окрім цього вже освічується 15 мікрорайон 15-16-18-19-20-21. Загалом виконано робіт на 333,3 тисячі гривень», – розповів Богдан Миронюк.За його словами, ще у 8 частинах міста мають встановити вуличне освітлення до кінця цього року. Це буде своєрідним подарунком мешканцям цих вулиць на новорічно-різдвяні свята.Так, аби освітити 5 мікрорайон 8-9-10, проспект Дружби 19-21, бульвар Шевченка 9-11-13-15-17-19-21-23-25, вулиці Святого Володимира 10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30, Шахтарську, Січових Стрільців 1-2-3-4, а також Героїв АТО 20-22-24-28-30 та Куліша 5-7 придбали 43 LED-світильники і 1600 метрів кабелю. Це обійдеться у 80,7 тисяч гривень.Богдан Миронюк зауважив, що першочергово освітлюють ті частини міста, у яких найбільша інтенсивність руху, або ж ті, які найбільше цього потребують, адже там найтемніше.Освітлювати внутрішньо-квартальні території міста планують і наступного року. Так, у планах на 2020 рік – 8 частин міста: вулиця Святого Володимира-вулиця Нововолинська, проспект дружби – вулиця Шахтарська, бульвар Шевченка – вулиця Піонерська, проспект Дружби – вулиця Кобзаря, поблизу будинків 1,2,3,5, 6,7, 12,13,14, що на 5 мікрорайоні, від вулиці Гагаріна до вулиці Соборної, а також від вулиці Грушевського до вулиці Маяковського. Окрім цього, хочуть встановити LED-світильники на Шахтарському мікрорайоні.

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